Public Masterpiece (PMT) מידע Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties. אתר רשמי: https://publicmasterpiece.com מסמך לבן: https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3 קנה PMTעכשיו!

Public Masterpiece (PMT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Public Masterpiece (PMT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M ההיצע הכולל: $ 281.07M $ 281.07M $ 281.07M אספקה במחזור: $ 108.75M $ 108.75M $ 108.75M FDV (שווי מדולל מלא): $ 197.86M $ 197.86M $ 197.86M שיא כל הזמנים: $ 0.10771 $ 0.10771 $ 0.10771 שפל כל הזמנים: $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 מחיר נוכחי: $ 0.09893 $ 0.09893 $ 0.09893 למידע נוסף על Public Masterpiece (PMT) מחיר

Public Masterpiece (PMT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Public Masterpiece (PMT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PMT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PMTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PMTטוקניומיקה, חקרו אתPMTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PMT מעוניין להוסיף את Public Masterpiece (PMT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PMT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PMT ב-MEXC עכשיו!

Public Masterpiece (PMT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PMTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PMT עכשיו את היסטוריית המחירים!

PMT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PMT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PMT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PMTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

