מחיר Pipe Network בזמן אמת היום הוא 0.07049 USD.PIPE שווי השוק הוא 7,049,000 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר PIPE ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על PIPE

PIPE מידע על מחיר

מה זה PIPE

PIPE מסמך לבן

PIPE אתר רשמי

PIPE טוקניומיקה

PIPE תחזית מחיר

PIPE היסטוריה

PIPE מדריך קנייה

PIPEממיר מטבעות לפיאט

PIPE ספוט

PIPE חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pipe Network סֵמֶל

Pipe Network מְחִיר(PIPE)

1 PIPE ל USDמחיר חי:

$0.07048
-8.62%1D
USD
Pipe Network (PIPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 19:32:35 (UTC+8)

Pipe Network מחיר היום

מחיר Pipe Network (PIPE) בזמן אמת היום הוא $ 0.07049, עם שינוי של 8.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIPE ל USD הוא $ 0.07049 לכל PIPE.

Pipe Network כרגע מדורג במקום #1202 לפי שווי שוק של $ 7.05M, עם היצע במחזור של 100.00M PIPE. ב‑24 השעות האחרונות, PIPE סחר בין $ 0.0687 (נמוך) ל $ 0.07803 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.34291515733046557, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.05288812467524619.

ביצועים לטווח קצר, PIPE נע ב -1.36% בשעה האחרונה ו -9.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 62.18K.

Pipe Network (PIPE) מידע שוק

No.1202

$ 7.05M
$ 62.18K
$ 70.49M
100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Pipe Network הוא $ 7.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.18K. ההיצע במחזור של PIPE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.49M.

Pipe Network היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0687
24 שעות נמוך
$ 0.07803
גבוה 24 שעות

$ 0.0687
$ 0.07803
$ 0.34291515733046557
$ 0.05288812467524619
-1.36%

-8.62%

-9.38%

-9.38%

Pipe Network (PIPE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pipe Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0066485-8.62%
30 ימים$ -0.05677-44.61%
60 ימים$ +0.02049+40.98%
90 ימים$ +0.02049+40.98%
Pipe Network שינוי מחיר היום

היום,PIPE רשם שינוי של $ -0.0066485 (-8.62%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pipe Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.05677 (-44.61%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pipe Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PIPE ראה שינוי של $ +0.02049 (+40.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pipe Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.02049 (+40.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pipe Network (PIPE)?

בדוק את Pipe Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Pipe Network

Pipe Network (PIPE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PIPE הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Pipe Network (PIPE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Pipe Network עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Pipe Network יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור PIPE תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Pipe Network תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Pipe Network

מוכן להתחיל עם Pipe Network? קניית PIPE מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Pipe Network. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Pipe Network (PIPE) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-100.00M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וPipe Networkיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Pipe Network (PIPE) מדריך

מה אפשר לעשות עם Pipe Network

החזקת Pipe Network מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Pipe Network (PIPE) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהPipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pipe Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPipe Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pipe Network

כמה שווה 1 Pipe Network ב-2030?
אם Pipe Network תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Pipe Network מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
Pipe Network (PIPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

גלה עוד על Pipe Network

PIPE USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב PIPE עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של PIPE USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Pipe Network (PIPE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Pipe Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPIPE
$0.07048
-8.58%
0.00% (USDT)

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

