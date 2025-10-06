Pipe Network מחיר היום

מחיר Pipe Network (PIPE) בזמן אמת היום הוא $ 0.07049, עם שינוי של 8.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIPE ל USD הוא $ 0.07049 לכל PIPE.

Pipe Network כרגע מדורג במקום #1202 לפי שווי שוק של $ 7.05M, עם היצע במחזור של 100.00M PIPE. ב‑24 השעות האחרונות, PIPE סחר בין $ 0.0687 (נמוך) ל $ 0.07803 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.34291515733046557, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.05288812467524619.

ביצועים לטווח קצר, PIPE נע ב -1.36% בשעה האחרונה ו -9.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 62.18K.

Pipe Network (PIPE) מידע שוק

דירוג No.1202 שווי שוק $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M נפח (24 שעות) $ 62.18K$ 62.18K $ 62.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.49M$ 70.49M $ 70.49M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 10.00% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Pipe Network הוא $ 7.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.18K. ההיצע במחזור של PIPE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.49M.