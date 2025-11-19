Pipe Network (PIPE) תחזית מחיר (USD)

קבל Pipe Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PIPE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Pipe Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.08515 $0.08515 $0.08515 -17.49% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Pipe Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Pipe Network (PIPE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Pipe Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.08515 בשנת 2025. Pipe Network (PIPE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Pipe Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.089407 בשנת 2026. Pipe Network (PIPE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PIPE הוא $ 0.093877 עם 10.25% שיעור צמיחה. Pipe Network (PIPE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PIPE הוא $ 0.098571 עם 15.76% שיעור צמיחה. Pipe Network (PIPE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PIPE הוא $ 0.103500 עם 21.55% שיעור צמיחה. Pipe Network (PIPE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PIPE הוא $ 0.108675 עם 27.63% שיעור צמיחה. Pipe Network (PIPE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Pipe Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.177020. Pipe Network (PIPE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Pipe Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.288348. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.08515 0.00%

2026 $ 0.089407 5.00%

2027 $ 0.093877 10.25%

2028 $ 0.098571 15.76%

2029 $ 0.103500 21.55%

2030 $ 0.108675 27.63%

2031 $ 0.114109 34.01%

2032 $ 0.119814 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.125805 47.75%

2034 $ 0.132095 55.13%

2035 $ 0.138700 62.89%

2036 $ 0.145635 71.03%

2037 $ 0.152917 79.59%

2038 $ 0.160563 88.56%

2039 $ 0.168591 97.99%

2040 $ 0.177020 107.89% הצג עוד לטווח קצר Pipe Network תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.08515 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.085161 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.085231 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.085499 0.41% Pipe Network (PIPE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPIPEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.08515 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Pipe Network (PIPE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPIPE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.085161 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Pipe Network (PIPE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPIPE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.085231 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Pipe Network (PIPE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPIPE הוא $0.085499 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Pipe Network מחיר נוכחי $ 0.08515$ 0.08515 $ 0.08515 שינוי מחיר (24 שעות) -17.49% שווי שוק $ 8.52M$ 8.52M $ 8.52M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M נפח (24 שעות) $ 112.66K$ 112.66K $ 112.66K נפח (24 שעות) -- המחיר PIPE העדכני הוא $ 0.08515. יש לו שינוי של -17.49% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 112.66Kב 24 שעות. בנוסף, PIPE יש כמות במעגל של 100.00M ושווי שוק כולל של $ 8.52M. צפה PIPE במחיר חי

Pipe Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPipe Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPipe Network הוא 0.08515USD. היצע במחזור של Pipe Network(PIPE) הוא 0.00 PIPE , מה שמעניק לו שווי שוק של $8.52M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.10% $ 0.008000 $ 0.12239 $ 0.0687

7 ימים 0.09% $ 0.006909 $ 0.12239 $ 0.0687

30 ימים -0.29% $ -0.034989 $ 0.12917 $ 0.06751 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Pipe Network הראה תנועת מחירים של $0.008000 , המשקפת 0.10% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Pipe Network נסחר בשיא של $0.12239 ושפל של $0.0687 . נרשם שינוי במחיר של 0.09% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPIPE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Pipe Network חווה -0.29% שינוי, המשקף בערך $-0.034989 לערכו. זה מצביע על כך ש PIPE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Pipe Network המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה PIPE בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Pipe Network (PIPE) מודול חיזוי מחיר עובד? Pipe Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PIPEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPipe Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PIPE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Pipe Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPIPE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPIPE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Pipe Network.

מדוע PIPE חיזוי מחירים חשוב?

PIPE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PIPE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PIPE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PIPE בחודש הבא? על פי Pipe Network (PIPE) כלי תחזית המחירים, המחיר PIPE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PIPE בשנת 2026? המחיר של 1 Pipe Network (PIPE) היום הוא $0.08515 . על פי מודול התחזית שלעיל, PIPE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PIPE בשנת 2027? Pipe Network (PIPE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PIPE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PIPE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Pipe Network (PIPE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PIPE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Pipe Network (PIPE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PIPE בשנת 2030? המחיר של 1 Pipe Network (PIPE) היום הוא $0.08515 . על פי מודול התחזית שלעיל, PIPE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PIPE תחזית המחיר בשנת 2040? Pipe Network (PIPE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PIPE עד שנת 2040.