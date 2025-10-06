PHT Stablecoin מחיר היום

מחיר PHT Stablecoin (PHT) בזמן אמת היום הוא $ 0.0169, עם שינוי של 0.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHT ל USD הוא $ 0.0169 לכל PHT.

PHT Stablecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PHT. ב‑24 השעות האחרונות, PHT סחר בין $ 0.01688 (נמוך) ל $ 0.01703 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PHT נע ב -0.48% בשעה האחרונה ו +0.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.34K.

PHT Stablecoin (PHT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 7.34K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.86M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 287,850,000 בלוקצ'יין ציבורי MATIC

שווי השוק הנוכחי של PHT Stablecoin הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.34K. ההיצע במחזור של PHT הוא --, עם היצע כולל של 287850000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.86M.