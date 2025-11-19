PHT Stablecoin (PHT) תחזית מחיר (USD)

קבל PHT Stablecoin תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PHT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.01694 $0.01694 $0.01694 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה PHT Stablecoin תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) PHT Stablecoin (PHT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, PHT Stablecoin ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.01694 בשנת 2025. PHT Stablecoin (PHT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, PHT Stablecoin ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.017787 בשנת 2026. PHT Stablecoin (PHT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PHT הוא $ 0.018676 עם 10.25% שיעור צמיחה. PHT Stablecoin (PHT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PHT הוא $ 0.019610 עם 15.76% שיעור צמיחה. PHT Stablecoin (PHT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PHT הוא $ 0.020590 עם 21.55% שיעור צמיחה. PHT Stablecoin (PHT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PHT הוא $ 0.021620 עם 27.63% שיעור צמיחה. PHT Stablecoin (PHT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של PHT Stablecoin עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.035217. PHT Stablecoin (PHT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של PHT Stablecoin עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.057364. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.01694 0.00%

2026 $ 0.017787 5.00%

2027 $ 0.018676 10.25%

2028 $ 0.019610 15.76%

2029 $ 0.020590 21.55%

2030 $ 0.021620 27.63%

2031 $ 0.022701 34.01%

2032 $ 0.023836 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.025028 47.75%

2034 $ 0.026279 55.13%

2035 $ 0.027593 62.89%

2036 $ 0.028973 71.03%

2037 $ 0.030421 79.59%

2038 $ 0.031942 88.56%

2039 $ 0.033540 97.99%

2040 $ 0.035217 107.89% הצג עוד לטווח קצר PHT Stablecoin תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.01694 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.016942 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.016956 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.017009 0.41% PHT Stablecoin (PHT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPHTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.01694 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. PHT Stablecoin (PHT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPHT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.016942 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. PHT Stablecoin (PHT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPHT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.016956 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. PHT Stablecoin (PHT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPHT הוא $0.017009 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית PHT Stablecoin מחיר נוכחי $ 0.01694$ 0.01694 $ 0.01694 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K נפח (24 שעות) -- המחיר PHT העדכני הוא $ 0.01694. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 7.35Kב 24 שעות. בנוסף, PHT יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה PHT במחיר חי

איך לקנות PHT Stablecoin (PHT) מנסה לקנות PHT? כעת ניתן לרכוש PHT באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות.

PHT Stablecoin מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPHT Stablecoinדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPHT Stablecoin הוא 0.01694USD. היצע במחזור של PHT Stablecoin(PHT) הוא 0.00 PHT , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0.000009 $ 0.01706 $ 0.01689

7 ימים 0.00% $ 0.000009 $ 0.01706 $ 0.01686

30 ימים -0.01% $ -0.000310 $ 0.01736 $ 0.01686 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,PHT Stablecoin הראה תנועת מחירים של $0.000009 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,PHT Stablecoin נסחר בשיא של $0.01706 ושפל של $0.01686 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPHT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,PHT Stablecoin חווה -0.01% שינוי, המשקף בערך $-0.000310 לערכו. זה מצביע על כך ש PHT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של PHT Stablecoin המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה PHT בהיסטוריית המחירים המלאה

איך PHT Stablecoin (PHT) מודול חיזוי מחיר עובד? PHT Stablecoin מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PHTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPHT Stablecoin לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PHT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של PHT Stablecoin. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPHT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPHT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של PHT Stablecoin.

מדוע PHT חיזוי מחירים חשוב?

PHT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

