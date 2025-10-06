PHILCOIN מחיר היום

מחיר PHILCOIN (PHL) בזמן אמת היום הוא $ 0.02478, עם שינוי של 6.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHL ל USD הוא $ 0.02478 לכל PHL.

PHILCOIN כרגע מדורג במקום #3881 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 PHL. ב‑24 השעות האחרונות, PHL סחר בין $ 0.02475 (נמוך) ל $ 0.02731 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.9330571942012122, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000828659014263877.

ביצועים לטווח קצר, PHL נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +9.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 229.36K.

PHILCOIN (PHL) מידע שוק

דירוג No.3881 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 229.36K$ 229.36K $ 229.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 123.90M$ 123.90M $ 123.90M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי MATIC

