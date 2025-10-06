PHILCOIN מְחִיר(PHL)
מחיר PHILCOIN (PHL) בזמן אמת היום הוא $ 0.02478, עם שינוי של 6.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHL ל USD הוא $ 0.02478 לכל PHL.
PHILCOIN כרגע מדורג במקום #3881 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 PHL. ב‑24 השעות האחרונות, PHL סחר בין $ 0.02475 (נמוך) ל $ 0.02731 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.9330571942012122, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000828659014263877.
ביצועים לטווח קצר, PHL נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +9.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 229.36K.
No.3881
MATIC
שווי השוק הנוכחי של PHILCOIN הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 229.36K. ההיצע במחזור של PHL הוא 0.00, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 123.90M.
0.00%
-6.87%
+9.16%
+9.16%
עקוב אחר שינויי המחירים של PHILCOINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.001828
|-6.87%
|30 ימים
|$ +0.01199
|+93.74%
|60 ימים
|$ +0.01978
|+395.60%
|90 ימים
|$ +0.01978
|+395.60%
היום,PHL רשם שינוי של $ -0.001828 (-6.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01199 (+93.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PHL ראה שינוי של $ +0.01978 (+395.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01978 (+395.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PHILCOIN (PHL)?
בדוק את PHILCOIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.
בשנת 2040, המחיר של PHILCOIN עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.
מוכן להתחיל עם PHILCOIN? קניית PHL מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות PHILCOIN. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את PHILCOIN (PHL) מסע הקנייה שלך.
החזקת PHILCOIN מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך
קנייה של PHILCOIN (PHL) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר
בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.
Philcoin is the world’s first philanthropic coin that’s changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes.
למובן מעמיק יותר של PHILCOIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|11-17 11:15:44
|עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
|11-17 03:26:00
|עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
|11-16 23:43:30
|עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
|11-16 18:32:59
|עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
|11-16 05:28:58
|עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
|11-15 14:42:25
|עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$
פתח פוזיציה לונג או שורט ב PHL עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של PHL USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.
חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב PHILCOIN מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.
מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC
מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק
מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר
העליות הגדולות ביותר בקריפטו היום
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.
סְכוּם
1 PHL = 0.02478 USD