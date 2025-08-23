עוד על PELL

Pell Network סֵמֶל

Pell Network מְחִיר(PELL)

Pell Network (PELL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:41:36 (UTC+8)

Pell Network (PELL) מידע על מחיר (USD)

Pell Network (PELL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002424. במהלך 24 השעות האחרונות, PELL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002414 לבין שיא של $ 0.002563, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PELLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PELL השתנה ב -2.30% במהלך השעה האחרונה, -4.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pell Network (PELL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pell Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.89K. ההיצע במחזור של PELL הוא --, עם היצע כולל של 2100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.09M.

Pell Network (PELL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pell Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00010179-4.03%
30 ימים$ -0.000047-1.91%
60 ימים$ -0.000031-1.27%
90 ימים$ -0.001022-29.66%
Pell Network שינוי מחיר היום

היום,PELL רשם שינוי של $ -0.00010179 (-4.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pell Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000047 (-1.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pell Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PELL ראה שינוי של $ -0.000031 (-1.27%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pell Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001022 (-29.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pell Network (PELL)?

בדוק את Pell Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPell Network (PELL)

Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).

Pell Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pell Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPELL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pell Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPell Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pell Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pell Network (PELL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pell Network (PELL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pell Network.

בדוק את Pell Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Pell Network (PELL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pell Network (PELL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PELL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pell Network (PELL)

מחפש איך לקנותPell Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pell Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PELL למטבעות מקומיים

Pell Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pell Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPell Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pell Network

כמה שווה Pell Network (PELL) היום?
החי PELLהמחיר ב USD הוא 0.002424 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PELL ל USD?
המחיר הנוכחי של PELL ל USD הוא $ 0.002424. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pell Network?
שווי השוק של PELL הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PELL?
ההיצע במחזור של PELL הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PELL?
‏‏PELL השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PELL?
PELL ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של PELL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PELL הוא $ 53.89K USD.
האם PELL יעלה השנה?
PELL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PELL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:41:36 (UTC+8)

הצג עוד

