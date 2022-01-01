Pell Network (PELL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pell Network (PELL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Pell Network (PELL) מידע Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI). אתר רשמי: https://pell.network/ מסמך לבן: https://pell.gitbook.io/pell-network-docs סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xc65d8d96cdddb31328186efa113a460b0af9ec63 קנה PELLעכשיו!

Pell Network (PELL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pell Network (PELL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M שיא כל הזמנים: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.002544 $ 0.002544 $ 0.002544 למידע נוסף על Pell Network (PELL) מחיר

Pell Network (PELL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pell Network (PELL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PELL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PELLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PELLטוקניומיקה, חקרו אתPELLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PELL מעוניין להוסיף את Pell Network (PELL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PELL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PELL ב-MEXC עכשיו!

Pell Network (PELL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PELLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PELL עכשיו את היסטוריית המחירים!

PELL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PELL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PELL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PELLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

