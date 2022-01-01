Particle Network (PARTI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Particle Network (PARTI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Particle Network (PARTI) מידע Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience. אתר רשמי: https://particle.network/ מסמך לבן: https://whitepaper.particle.network/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x59264f02D301281f3393e1385c0aEFd446Eb0F00 קנה PARTIעכשיו!

Particle Network (PARTI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Particle Network (PARTI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 42.01M $ 42.01M $ 42.01M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 233.00M $ 233.00M $ 233.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 180.30M $ 180.30M $ 180.30M שיא כל הזמנים: $ 0.433 $ 0.433 $ 0.433 שפל כל הזמנים: $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 מחיר נוכחי: $ 0.1803 $ 0.1803 $ 0.1803 למידע נוסף על Particle Network (PARTI) מחיר

Particle Network (PARTI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Particle Network (PARTI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PARTI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PARTIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PARTIטוקניומיקה, חקרו אתPARTIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PARTI מעוניין להוסיף את Particle Network (PARTI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PARTI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PARTI ב-MEXC עכשיו!

Particle Network (PARTI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PARTIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PARTI עכשיו את היסטוריית המחירים!

PARTI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PARTI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PARTI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PARTIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

