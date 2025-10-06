Pandu Pandas מחיר היום

מחיר Pandu Pandas (PANDU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003285, עם שינוי של 6.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PANDU ל USD הוא $ 0.00003285 לכל PANDU.

Pandu Pandas כרגע מדורג במקום #1583 לפי שווי שוק של $ 3.17M, עם היצע במחזור של 96.37B PANDU. ב‑24 השעות האחרונות, PANDU סחר בין $ 0.0000291 (נמוך) ל $ 0.0000395 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0002790700975526, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000048806902605.

ביצועים לטווח קצר, PANDU נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו -25.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 194.42K.

Pandu Pandas (PANDU) מידע שוק

דירוג No.1583 שווי שוק $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M נפח (24 שעות) $ 194.42K$ 194.42K $ 194.42K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M אספקת מחזור 96.37B 96.37B 96.37B מקסימום היצע 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 אספקה כוללת 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 שיעור מחזור 96.37% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Pandu Pandas הוא $ 3.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 194.42K. ההיצע במחזור של PANDU הוא 96.37B, עם היצע כולל של 99999377352. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.28M.