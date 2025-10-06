PoP Planet מחיר היום

מחיר PoP Planet (P) בזמן אמת היום הוא $ 0.02331, עם שינוי של 2.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ P ל USD הוא $ 0.02331 לכל P.

PoP Planet כרגע מדורג במקום #1539 לפי שווי שוק של $ 3.26M, עם היצע במחזור של 140.00M P. ב‑24 השעות האחרונות, P סחר בין $ 0.023 (נמוך) ל $ 0.02973 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.15013296267605908, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.022785585245210235.

ביצועים לטווח קצר, P נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -20.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.07M.

PoP Planet (P) מידע שוק

דירוג No.1539 שווי שוק $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M נפח (24 שעות) $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.31M$ 23.31M $ 23.31M אספקת מחזור 140.00M 140.00M 140.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 14.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

