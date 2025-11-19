PoP Planet (P) תחזית מחיר (USD)

קבל PoP Planet תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה P יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות P

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של PoP Planet % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.02239 $0.02239 $0.02239 +1.35% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה PoP Planet תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) PoP Planet (P) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, PoP Planet ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.02239 בשנת 2025. PoP Planet (P) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, PoP Planet ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.023509 בשנת 2026. PoP Planet (P) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של P הוא $ 0.024684 עם 10.25% שיעור צמיחה. PoP Planet (P) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של P הוא $ 0.025919 עם 15.76% שיעור צמיחה. PoP Planet (P) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של P הוא $ 0.027215 עם 21.55% שיעור צמיחה. PoP Planet (P) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של P הוא $ 0.028575 עם 27.63% שיעור צמיחה. PoP Planet (P) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של PoP Planet עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.046547. PoP Planet (P) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של PoP Planet עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.075820. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.02239 0.00%

2026 $ 0.023509 5.00%

2027 $ 0.024684 10.25%

2028 $ 0.025919 15.76%

2029 $ 0.027215 21.55%

2030 $ 0.028575 27.63%

2031 $ 0.030004 34.01%

2032 $ 0.031504 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.033080 47.75%

2034 $ 0.034734 55.13%

2035 $ 0.036470 62.89%

2036 $ 0.038294 71.03%

2037 $ 0.040209 79.59%

2038 $ 0.042219 88.56%

2039 $ 0.044330 97.99%

2040 $ 0.046547 107.89% הצג עוד לטווח קצר PoP Planet תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.02239 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.022393 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.022411 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.022482 0.41% PoP Planet (P) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.02239 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. PoP Planet (P) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורP , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.022393 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. PoP Planet (P) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורP , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.022411 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. PoP Planet (P) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורP הוא $0.022482 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית PoP Planet מחיר נוכחי $ 0.02239$ 0.02239 $ 0.02239 שינוי מחיר (24 שעות) +1.35% שווי שוק $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M אספקת מחזור 140.00M 140.00M 140.00M נפח (24 שעות) $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M נפח (24 שעות) -- המחיר P העדכני הוא $ 0.02239. יש לו שינוי של +1.35% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 1.05Mב 24 שעות. בנוסף, P יש כמות במעגל של 140.00M ושווי שוק כולל של $ 3.13M. צפה P במחיר חי

איך לקנות PoP Planet (P) מנסה לקנות P? כעת ניתן לרכוש P באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות PoP Planet ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות P עכשיו

PoP Planet מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPoP Planetדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPoP Planet הוא 0.02239USD. היצע במחזור של PoP Planet(P) הוא 0.00 P , מה שמעניק לו שווי שוק של $3.13M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.05% $ -0.001389 $ 0.0238 $ 0.022

7 ימים -0.22% $ -0.006440 $ 0.03642 $ 0.022

30 ימים -0.68% $ -0.049719 $ 0.14625 $ 0.022 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,PoP Planet הראה תנועת מחירים של $-0.001389 , המשקפת -0.05% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,PoP Planet נסחר בשיא של $0.03642 ושפל של $0.022 . נרשם שינוי במחיר של -0.22% . מגמה אחרונה זו מציגה אתP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,PoP Planet חווה -0.68% שינוי, המשקף בערך $-0.049719 לערכו. זה מצביע על כך ש P עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של PoP Planet המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה P בהיסטוריית המחירים המלאה

איך PoP Planet (P) מודול חיזוי מחיר עובד? PoP Planet מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של Pעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPoP Planet לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של P , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של PoP Planet. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלP . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של PoP Planet.

מדוע P חיזוי מחירים חשוב?

P תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם P כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, P ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של P בחודש הבא? על פי PoP Planet (P) כלי תחזית המחירים, המחיר P הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 P בשנת 2026? המחיר של 1 PoP Planet (P) היום הוא $0.02239 . על פי מודול התחזית שלעיל, P יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של P בשנת 2027? PoP Planet (P) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 P עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של P בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, PoP Planet (P) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של P בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, PoP Planet (P) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 P בשנת 2030? המחיר של 1 PoP Planet (P) היום הוא $0.02239 . על פי מודול התחזית שלעיל, P יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי P תחזית המחיר בשנת 2040? PoP Planet (P) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 P עד שנת 2040. הירשם עכשיו