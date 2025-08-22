מה זהOzone Chain (OZO)

Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ozone Chain כמה שווה Ozone Chain (OZO) היום? החי OZOהמחיר ב USD הוא 0.1316 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי OZO ל USD? $ 0.1316 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של OZO ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Ozone Chain? שווי השוק של OZO הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של OZO? ההיצע במחזור של OZO הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OZO? ‏‏OZO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5965759406483905 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OZO? OZO ‏‏רשם מחירATL של 0.014414112181924503 USD . מהו נפח המסחר של OZO? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OZO הוא $ 96.36K USD . האם OZO יעלה השנה? OZO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OZO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Ozone Chain (OZO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

