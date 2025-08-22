Ozone Chain (OZO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1316. במהלך 24 השעות האחרונות, OZO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1173 לבין שיא של $ 0.1371, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OZOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5965759406483905, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.014414112181924503.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OZO השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Ozone Chain (OZO) מידע שוק
No.3852
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 96.36K
$ 96.36K$ 96.36K
$ 131.60M
$ 131.60M$ 131.60M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
OZO
שווי השוק הנוכחי של Ozone Chain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 96.36K. ההיצע במחזור של OZO הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.60M.
Ozone Chain (OZO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Ozone Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00029
-0.22%
30 ימים
$ -0.0073
-5.26%
60 ימים
$ +0.0052
+4.11%
90 ימים
$ -0.0007
-0.53%
Ozone Chain שינוי מחיר היום
היום,OZO רשם שינוי של $ -0.00029 (-0.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Ozone Chain שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0073 (-5.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Ozone Chain שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OZO ראה שינוי של $ +0.0052 (+4.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Ozone Chain שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0007 (-0.53%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ozone Chain (OZO)?
Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein.
Ozone Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ozone Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקOZO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ozone Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOzone Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Ozone Chainתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Ozone Chain (OZO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ozone Chain (OZO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ozone Chain.
הבנת הטוקנומיקה של Ozone Chain (OZO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OZO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Ozone Chain (OZO)
מחפש איך לקנותOzone Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ozone Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.