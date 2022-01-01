Ozone Chain (OZO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ozone Chain (OZO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ozone Chain (OZO) מידע Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein. אתר רשמי: https://ozonechain.io/ מסמך לבן: https://whitepaper.ozonechain.io/ סייר בלוקים: https://ozonescan.io/ קנה OZOעכשיו!

Ozone Chain (OZO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ozone Chain (OZO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 130.60M $ 130.60M $ 130.60M שיא כל הזמנים: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 שפל כל הזמנים: $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 מחיר נוכחי: $ 0.1306 $ 0.1306 $ 0.1306 למידע נוסף על Ozone Chain (OZO) מחיר

Ozone Chain (OZO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ozone Chain (OZO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OZO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OZOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OZOטוקניומיקה, חקרו אתOZOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OZO מעוניין להוסיף את Ozone Chain (OZO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OZO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OZO ב-MEXC עכשיו!

Ozone Chain (OZO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OZOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OZO עכשיו את היסטוריית המחירים!

OZO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OZO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OZO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OZOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

