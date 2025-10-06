OpenGPU מחיר היום

מחיר OpenGPU (OPENGPU) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000000151, עם שינוי של 2.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPENGPU ל USD הוא $ 0.0000000151 לכל OPENGPU.

OpenGPU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- OPENGPU. ב‑24 השעות האחרונות, OPENGPU סחר בין $ 0.000000012865 (נמוך) ל $ 0.000000016132 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, OPENGPU נע ב -4.76% בשעה האחרונה ו +68.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.82K.

OpenGPU (OPENGPU) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.82K$ 55.82K $ 55.82K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 151.00$ 151.00 $ 151.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של OpenGPU הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.82K. ההיצע במחזור של OPENGPU הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 151.00.