OpenGPU (OPENGPU) טוקנומיקה

OpenGPU (OPENGPU) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי OpenGPU (OPENGPU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:56:26 (UTC+8)
USD

OpenGPU (OPENGPU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OpenGPU (OPENGPU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
--
----
ההיצע הכולל:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
אספקה במחזור:
--
----
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 141.86
$ 141.86$ 141.86
שיא כל הזמנים:
$ 0.0040457
$ 0.0040457$ 0.0040457
שפל כל הזמנים:
--
----
מחיר נוכחי:
$ 0.000000014186
$ 0.000000014186$ 0.000000014186

OpenGPU (OPENGPU) מידע

OpenGPU brings Advanced AI powered Computing;GPU/NODE lending and renting while offering an extensive suite of decentralized cloud solutions.

אתר רשמי:
https://ogpu.io/
מסמך לבן:
https://ogpu.gitbook.io/introduction
סייר בלוקים:
https://basescan.org/token/0x914133450FCac0f717701f74056e8d5B0387947a

OpenGPU (OPENGPU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של OpenGPU (OPENGPU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של OPENGPU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות OPENGPUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את OPENGPUטוקניומיקה, חקרו אתOPENGPUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OPENGPU

מעוניין להוסיף את OpenGPU (OPENGPU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OPENGPU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

OpenGPU (OPENGPU) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של OPENGPUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

OPENGPU חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן OPENGPU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OPENGPU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

אנא קרא והבן את הסכם המשתמש ו מדיניות הפרטיות