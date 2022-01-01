Doge Eat Doge (OMNOM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Doge Eat Doge (OMNOM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Doge Eat Doge (OMNOM) מידע Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain. אתר רשמי: https://omnomtoken.dog/ סייר בלוקים: https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de קנה OMNOMעכשיו!

Doge Eat Doge (OMNOM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Doge Eat Doge (OMNOM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.26M $ 4.26M $ 4.26M ההיצע הכולל: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T אספקה במחזור: $ 310.00T $ 310.00T $ 310.00T FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.74M $ 13.74M $ 13.74M שיא כל הזמנים: $ 0.000000275 $ 0.000000275 $ 0.000000275 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 מחיר נוכחי: $ 0.000000013742 $ 0.000000013742 $ 0.000000013742 למידע נוסף על Doge Eat Doge (OMNOM) מחיר

Doge Eat Doge (OMNOM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Doge Eat Doge (OMNOM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OMNOM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OMNOMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OMNOMטוקניומיקה, חקרו אתOMNOMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OMNOM מעוניין להוסיף את Doge Eat Doge (OMNOM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OMNOM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OMNOM ב-MEXC עכשיו!

Doge Eat Doge (OMNOM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OMNOMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OMNOM עכשיו את היסטוריית המחירים!

OMNOM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OMNOM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OMNOM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OMNOMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!