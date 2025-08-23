עוד על OMNOM

Doge Eat Doge סֵמֶל

Doge Eat Doge מְחִיר(OMNOM)

1 OMNOM ל USDמחיר חי:

$0.0000000140013
$0.0000000140013$0.0000000140013
-6.90%1D
USD
Doge Eat Doge (OMNOM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:02:12 (UTC+8)

Doge Eat Doge (OMNOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000000136806
$ 0.0000000136806$ 0.0000000136806
24 שעות נמוך
$ 0.0000000160395
$ 0.0000000160395$ 0.0000000160395
גבוה 24 שעות

$ 0.0000000136806
$ 0.0000000136806$ 0.0000000136806

$ 0.0000000160395
$ 0.0000000160395$ 0.0000000160395

$ 0.00000027331028739
$ 0.00000027331028739$ 0.00000027331028739

$ 0.000000000391902867
$ 0.000000000391902867$ 0.000000000391902867

-1.42%

-6.90%

-7.63%

-7.63%

Doge Eat Doge (OMNOM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000000140013. במהלך 24 השעות האחרונות, OMNOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000000136806 לבין שיא של $ 0.0000000160395, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMNOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00000027331028739, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000391902867.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMNOM השתנה ב -1.42% במהלך השעה האחרונה, -6.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doge Eat Doge (OMNOM) מידע שוק

No.1446

$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M

$ 66.38K
$ 66.38K$ 66.38K

$ 14.00M
$ 14.00M$ 14.00M

310.00T
310.00T 310.00T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

31.00%

DOGECHAIN

שווי השוק הנוכחי של Doge Eat Doge הוא $ 4.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 66.38K. ההיצע במחזור של OMNOM הוא 310.00T, עם היצע כולל של 1000000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.00M.

Doge Eat Doge (OMNOM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Doge Eat Dogeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000000103769-6.90%
30 ימים$ -0.0000000053406-27.62%
60 ימים$ +0.0000000061231+77.72%
90 ימים$ -0.0000000001261-0.90%
Doge Eat Doge שינוי מחיר היום

היום,OMNOM רשם שינוי של $ -0.00000000103769 (-6.90%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Doge Eat Doge שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000053406 (-27.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Doge Eat Doge שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OMNOM ראה שינוי של $ +0.0000000061231 (+77.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Doge Eat Doge שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000001261 (-0.90%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Doge Eat Doge (OMNOM)?

בדוק את Doge Eat Doge עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDoge Eat Doge (OMNOM)

Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain.

Doge Eat Doge זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Doge Eat Dogeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOMNOM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Doge Eat Dogeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDoge Eat Doge לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Doge Eat Dogeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Doge Eat Doge (OMNOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Doge Eat Doge (OMNOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Doge Eat Doge.

בדוק את Doge Eat Doge תחזית המחיר עכשיו‏!

Doge Eat Doge (OMNOM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Doge Eat Doge (OMNOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OMNOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Doge Eat Doge (OMNOM)

מחפש איך לקנותDoge Eat Doge? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Doge Eat Dogeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OMNOM למטבעות מקומיים

1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל VND
0.0003684442095
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל AUD
A$0.000000021421989
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל GBP
0.000000010360962
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל EUR
0.000000011901105
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל USD
$0.0000000140013
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל MYR
RM0.00000005880546
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל TRY
0.000000573913287
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל JPY
¥0.0000020581911
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל ARS
ARS$0.000018793664964
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל RUB
0.00000112990491
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל INR
0.000001225253763
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל IDR
Rp0.000225827387739
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל KRW
0.000019446125544
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל PHP
0.000000792893619
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל EGP
￡E.0.000000679343076
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל BRL
R$0.00000007560702
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל CAD
C$0.000000019321794
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל BDT
0.000001703398158
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל NGN
0.000021408687765
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל COP
$0.000056230060878
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל ZAR
R.0.000000246002841
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל UAH
0.000000580353885
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל VES
Bs0.000001960182
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל CLP
$0.0000134272467
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל PKR
Rs0.000003969648576
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל KZT
0.000007491255552
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל THB
฿0.000000453782133
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל TWD
NT$0.000000426339585
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל AED
د.إ0.000000051384771
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל CHF
Fr0.00000001120104
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל HKD
HK$0.000000109350153
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל AMD
֏0.000005360257692
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל MAD
.د.م0.0000001260117
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל MXN
$0.000000259724115
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל SAR
ريال0.000000052504875
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל PLN
0.000000050964732
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל RON
лв0.000000060485616
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל SEK
kr0.000000133292376
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל BGN
лв0.000000023382171
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל HUF
Ft0.000004754141415
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל CZK
0.000000293607261
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל KWD
د.ك0.0000000042703965
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל ILS
0.000000047044368
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל AOA
Kz0.000012763165041
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל BHD
.د.ب0.0000000052784901
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל BMD
$0.0000000140013
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל DKK
kr0.000000089328294
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל HNL
L0.000000366554034
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל MUR
0.000000639019332
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל NAD
$0.000000245442789
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל NOK
kr0.000000140993091
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל NZD
$0.00000002380221
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל PAB
B/.0.0000000140013
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל PGK
K0.000000059085486
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל QAR
ر.ق0.000000050824719
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ל RSD
дин.0.000001401810156

Doge Eat Doge מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Doge Eat Doge, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרDoge Eat Doge הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Doge Eat Doge

כמה שווה Doge Eat Doge (OMNOM) היום?
החי OMNOMהמחיר ב USD הוא 0.0000000140013 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OMNOM ל USD?
המחיר הנוכחי של OMNOM ל USD הוא $ 0.0000000140013. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Doge Eat Doge?
שווי השוק של OMNOM הוא $ 4.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OMNOM?
ההיצע במחזור של OMNOM הוא 310.00T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OMNOM?
‏‏OMNOM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00000027331028739 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OMNOM?
OMNOM ‏‏רשם מחירATL של 0.000000000391902867 USD.
מהו נפח המסחר של OMNOM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OMNOM הוא $ 66.38K USD.
האם OMNOM יעלה השנה?
OMNOM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OMNOM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:02:12 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

