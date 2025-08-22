ORIGYN (OGY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002144. במהלך 24 השעות האחרונות, OGY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00213 לבין שיא של $ 0.002294, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OGYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04584611512274245, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001677040809560427.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OGY השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -2.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
ORIGYN (OGY) מידע שוק
No.958
$ 16.78M
$ 16.78M$ 16.78M
$ 54.19K
$ 54.19K$ 54.19K
$ 22.33M
$ 22.33M$ 22.33M
7.83B
7.83B 7.83B
10,416,153,673.1816
10,416,153,673.1816 10,416,153,673.1816
OGY2
שווי השוק הנוכחי של ORIGYN הוא $ 16.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.19K. ההיצע במחזור של OGY הוא 7.83B, עם היצע כולל של 10416153673.1816. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.33M.
ORIGYN (OGY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של ORIGYNהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00004599
-2.10%
30 ימים
$ -0.000706
-24.78%
60 ימים
$ -0.001146
-34.84%
90 ימים
$ -0.0012
-35.89%
ORIGYN שינוי מחיר היום
היום,OGY רשם שינוי של $ -0.00004599 (-2.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
ORIGYN שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000706 (-24.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
ORIGYN שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OGY ראה שינוי של $ -0.001146 (-34.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
ORIGYN שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0012 (-35.89%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ORIGYN (OGY)?
OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.
ORIGYN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ORIGYNההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקOGY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ORIGYNאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךORIGYN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
ORIGYNתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה ORIGYN (OGY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ORIGYN (OGY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ORIGYN.
הבנת הטוקנומיקה של ORIGYN (OGY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OGY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות ORIGYN (OGY)
מחפש איך לקנותORIGYN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ORIGYNב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.