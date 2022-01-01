ORIGYN (OGY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ORIGYN (OGY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ORIGYN (OGY) מידע OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN. אתר רשמי: https://www.origyn.com מסמך לבן: https://dashboard.origyn.com/Tokenomics_V3.pdf סייר בלוקים: https://dashboard.origyn.com/explorer קנה OGYעכשיו!

ORIGYN (OGY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ORIGYN (OGY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 16.42M $ 16.42M $ 16.42M ההיצע הכולל: $ 10.42B $ 10.42B $ 10.42B אספקה במחזור: $ 7.83B $ 7.83B $ 7.83B FDV (שווי מדולל מלא): $ 21.84M $ 21.84M $ 21.84M שיא כל הזמנים: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 שפל כל הזמנים: $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 מחיר נוכחי: $ 0.002097 $ 0.002097 $ 0.002097 למידע נוסף על ORIGYN (OGY) מחיר

ORIGYN (OGY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ORIGYN (OGY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OGY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OGYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OGYטוקניומיקה, חקרו אתOGYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

ORIGYN (OGY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OGYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OGY עכשיו את היסטוריית המחירים!

