OBORTECH (OBORTECH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00703. במהלך 24 השעות האחרונות, OBORTECH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0066 לבין שיא של $ 0.00828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OBORTECHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.13368630406974458, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000417428457116764.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OBORTECH השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -5.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של OBORTECH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.22K. ההיצע במחזור של OBORTECH הוא 0.00, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.11M.
OBORTECH (OBORTECH) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של OBORTECHהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0004297
-5.76%
30 ימים
$ +0.00084
+13.57%
60 ימים
$ +0.00233
+49.57%
90 ימים
$ -0.00022
-3.04%
OBORTECH שינוי מחיר היום
היום,OBORTECH רשם שינוי של $ -0.0004297 (-5.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
OBORTECH שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00084 (+13.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
OBORTECH שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OBORTECH ראה שינוי של $ +0.00233 (+49.57%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
OBORTECH שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00022 (-3.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של OBORTECH (OBORTECH)?
OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc.
OBORTECH זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול OBORTECHההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOBORTECH לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
