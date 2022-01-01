OBORTECH (OBORTECH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי OBORTECH (OBORTECH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

OBORTECH (OBORTECH) מידע OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc. אתר רשמי: https://www.obortech.io/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1a9vax2925irEnR5yUVx8ZAGo84ISLEre/view סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xf83759099dc88f75fc83de854c41e0d9e83ada9b קנה OBORTECHעכשיו!

OBORTECH (OBORTECH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OBORTECH (OBORTECH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M שיא כל הזמנים: $ 0.047 $ 0.047 $ 0.047 שפל כל הזמנים: $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 מחיר נוכחי: $ 0.00708 $ 0.00708 $ 0.00708 למידע נוסף על OBORTECH (OBORTECH) מחיר

OBORTECH (OBORTECH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OBORTECH (OBORTECH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OBORTECH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OBORTECHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OBORTECHטוקניומיקה, חקרו אתOBORTECHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OBORTECH מעוניין להוסיף את OBORTECH (OBORTECH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OBORTECH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OBORTECH ב-MEXC עכשיו!

OBORTECH (OBORTECH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OBORTECHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OBORTECH עכשיו את היסטוריית המחירים!

OBORTECH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OBORTECH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OBORTECH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OBORTECHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

