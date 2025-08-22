עוד על OBICOIN

Obi Real Estate סֵמֶל

Obi Real Estate מְחִיר(OBICOIN)

1 OBICOIN ל USDמחיר חי:

$0.01205
$0.01205$0.01205
+0.16%1D
USD
Obi Real Estate (OBICOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:28:54 (UTC+8)

Obi Real Estate (OBICOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01202
$ 0.01202$ 0.01202
24 שעות נמוך
$ 0.01205
$ 0.01205$ 0.01205
גבוה 24 שעות

$ 0.01202
$ 0.01202$ 0.01202

$ 0.01205
$ 0.01205$ 0.01205

$ 0.13685233270173522
$ 0.13685233270173522$ 0.13685233270173522

$ 0.008366536663117779
$ 0.008366536663117779$ 0.008366536663117779

+0.08%

+0.16%

+0.33%

+0.33%

Obi Real Estate (OBICOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01205. במהלך 24 השעות האחרונות, OBICOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01202 לבין שיא של $ 0.01205, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OBICOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.13685233270173522, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008366536663117779.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OBICOIN השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, +0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Obi Real Estate (OBICOIN) מידע שוק

No.3890

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 123.53K
$ 123.53K$ 123.53K

$ 12.05M
$ 12.05M$ 12.05M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Obi Real Estate הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 123.53K. ההיצע במחזור של OBICOIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.05M.

Obi Real Estate (OBICOIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Obi Real Estateהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000192+0.16%
30 ימים$ +0.0008+7.11%
60 ימים$ +0.00172+16.65%
90 ימים$ -0.00812-40.26%
Obi Real Estate שינוי מחיר היום

היום,OBICOIN רשם שינוי של $ +0.0000192 (+0.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Obi Real Estate שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0008 (+7.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Obi Real Estate שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OBICOIN ראה שינוי של $ +0.00172 (+16.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Obi Real Estate שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00812 (-40.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Obi Real Estate (OBICOIN)?

בדוק את Obi Real Estate עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהObi Real Estate (OBICOIN)

OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.

Obi Real Estate זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Obi Real Estateההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOBICOIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Obi Real Estateאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךObi Real Estate לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Obi Real Estateתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Obi Real Estate (OBICOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Obi Real Estate (OBICOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Obi Real Estate.

בדוק את Obi Real Estate תחזית המחיר עכשיו‏!

Obi Real Estate (OBICOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Obi Real Estate (OBICOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OBICOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Obi Real Estate (OBICOIN)

מחפש איך לקנותObi Real Estate? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Obi Real Estateב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OBICOIN למטבעות מקומיים

1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל VND
317.09575
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל AUD
A$0.0184365
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל GBP
0.008917
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל EUR
0.0102425
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל USD
$0.01205
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל MYR
RM0.05061
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל TRY
0.493809
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל JPY
¥1.77135
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל ARS
ARS$15.91805
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל RUB
0.974122
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל INR
1.0549775
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל IDR
Rp197.540952
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל KRW
16.712868
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל PHP
0.682271
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל EGP
￡E.0.5845455
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל BRL
R$0.065311
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל CAD
C$0.016629
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל BDT
1.466003
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל NGN
18.3968555
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל COP
$48.393523
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל ZAR
R.0.211357
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל UAH
0.4994725
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל VES
Bs1.687
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל CLP
$11.55595
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל PKR
Rs3.416416
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל KZT
6.447232
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל THB
฿0.3907815
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל TWD
NT$0.367043
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל AED
د.إ0.0442235
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל CHF
Fr0.00964
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל HKD
HK$0.0941105
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל AMD
֏4.600931
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל MAD
.د.م0.10845
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל MXN
$0.224612
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל SAR
ريال0.0451875
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל PLN
0.043862
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל RON
лв0.052056
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל SEK
kr0.1145955
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל BGN
лв0.0201235
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל HUF
Ft4.097241
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל CZK
0.252809
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל KWD
د.ك0.00367525
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל ILS
0.0406085
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל AOA
Kz10.9844185
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל BHD
.د.ب0.0045308
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל BMD
$0.01205
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל DKK
kr0.076879
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל HNL
L0.315469
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל MUR
0.549962
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל NAD
$0.2112365
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל NOK
kr0.121705
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל NZD
$0.020485
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל PAB
B/.0.01205
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל PGK
K0.050851
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל QAR
ر.ق0.0437415
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ל RSD
дин.1.2068075

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Obi Real Estate

כמה שווה Obi Real Estate (OBICOIN) היום?
החי OBICOINהמחיר ב USD הוא 0.01205 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OBICOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של OBICOIN ל USD הוא $ 0.01205. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Obi Real Estate?
שווי השוק של OBICOIN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OBICOIN?
ההיצע במחזור של OBICOIN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OBICOIN?
‏‏OBICOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.13685233270173522 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OBICOIN?
OBICOIN ‏‏רשם מחירATL של 0.008366536663117779 USD.
מהו נפח המסחר של OBICOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OBICOIN הוא $ 123.53K USD.
האם OBICOIN יעלה השנה?
OBICOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OBICOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:28:54 (UTC+8)

Obi Real Estate (OBICOIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

