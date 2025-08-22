Obi Real Estate (OBICOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01205. במהלך 24 השעות האחרונות, OBICOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01202 לבין שיא של $ 0.01205, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OBICOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.13685233270173522, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008366536663117779.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OBICOIN השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, +0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Obi Real Estate (OBICOIN) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Obi Real Estate הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 123.53K. ההיצע במחזור של OBICOIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.05M.
Obi Real Estate (OBICOIN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Obi Real Estateהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0000192
+0.16%
30 ימים
$ +0.0008
+7.11%
60 ימים
$ +0.00172
+16.65%
90 ימים
$ -0.00812
-40.26%
Obi Real Estate שינוי מחיר היום
היום,OBICOIN רשם שינוי של $ +0.0000192 (+0.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Obi Real Estate שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0008 (+7.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Obi Real Estate שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OBICOIN ראה שינוי של $ +0.00172 (+16.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Obi Real Estate שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00812 (-40.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Obi Real Estate (OBICOIN)?
OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.
Obi Real Estateתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Obi Real Estate (OBICOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Obi Real Estate (OBICOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Obi Real Estate.
הבנת הטוקנומיקה של Obi Real Estate (OBICOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OBICOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
