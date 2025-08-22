מה זהObi Real Estate (OBICOIN)

OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.

Obi Real Estate זמין ב-MEXC



Obi Real Estateתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Obi Real Estate (OBICOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Obi Real Estate (OBICOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Obi Real Estate.

Obi Real Estate (OBICOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Obi Real Estate (OBICOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OBICOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Obi Real Estate (OBICOIN)

מחפש איך לקנותObi Real Estate? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Obi Real Estateב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OBICOIN למטבעות מקומיים

Obi Real Estate מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Obi Real Estate, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Obi Real Estate כמה שווה Obi Real Estate (OBICOIN) היום? החי OBICOINהמחיר ב USD הוא 0.01205 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי OBICOIN ל USD? $ 0.01205 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של OBICOIN ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Obi Real Estate? שווי השוק של OBICOIN הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של OBICOIN? ההיצע במחזור של OBICOIN הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OBICOIN? ‏‏OBICOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.13685233270173522 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OBICOIN? OBICOIN ‏‏רשם מחירATL של 0.008366536663117779 USD . מהו נפח המסחר של OBICOIN? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OBICOIN הוא $ 123.53K USD . האם OBICOIN יעלה השנה? OBICOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OBICOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Obi Real Estate (OBICOIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

