Obi Real Estate (OBICOIN) טוקנומיקה

Obi Real Estate (OBICOIN) מידע OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world. אתר רשמי: www.obirealestate.com מסמך לבן: https://obirealestate.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x76131b6D0ec94057e6dC6352adDa76B8165E08ab קנה OBICOINעכשיו!

Obi Real Estate (OBICOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

שווי שוק: $ 0.00
ההיצע הכולל: $ 1.00B
אספקה במחזור: $ 0.00
FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.56M
שיא כל הזמנים: $ 0.1
שפל כל הזמנים: $ 0.008366536663117779
מחיר נוכחי: $ 0.01256

Obi Real Estate (OBICOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Obi Real Estate (OBICOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OBICOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OBICOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OBICOINטוקניומיקה, חקרו אתOBICOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

