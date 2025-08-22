NYM (NYM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05167. במהלך 24 השעות האחרונות, NYM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05165 לבין שיא של $ 0.05573, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NYMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.879731269445029, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03966313782793887.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NYM השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -1.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
NYM (NYM) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של NYM הוא $ 42.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.20K. ההיצע במחזור של NYM הוא 815.66M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.67M.
NYM (NYM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של NYMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0009747
-1.84%
30 ימים
$ +0.00181
+3.63%
60 ימים
$ +0.01151
+28.66%
90 ימים
$ +0.00794
+18.15%
NYM שינוי מחיר היום
היום,NYM רשם שינוי של $ -0.0009747 (-1.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
NYM שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00181 (+3.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
NYM שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NYM ראה שינוי של $ +0.01151 (+28.66%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
NYM שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00794 (+18.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.
NYMתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה NYM (NYM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NYM (NYM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NYM.
הבנת הטוקנומיקה של NYM (NYM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NYM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
