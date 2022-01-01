NYM (NYM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NYM (NYM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NYM (NYM) מידע NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. אתר רשמי: https://nym.com/ מסמך לבן: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1

NYM (NYM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NYM (NYM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 40.95M $ 40.95M $ 40.95M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 815.66M $ 815.66M $ 815.66M FDV (שווי מדולל מלא): $ 50.20M $ 50.20M $ 50.20M שיא כל הזמנים: $ 3.2638 $ 3.2638 $ 3.2638 שפל כל הזמנים: $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 מחיר נוכחי: $ 0.0502 $ 0.0502 $ 0.0502 למידע נוסף על NYM (NYM) מחיר

NYM (NYM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NYM (NYM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NYM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NYMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NYMטוקניומיקה, חקרו אתNYMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NYM מעוניין להוסיף את NYM (NYM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NYM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

NYM (NYM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NYMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NYM עכשיו את היסטוריית המחירים!

NYM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NYM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NYM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NYMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

