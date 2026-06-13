Nya מחיר היום

מחיר Nya (NYA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NYA ל USD הוא $ 0 לכל NYA.

Nya כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,371,725, עם היצע במחזור של 36.77T NYA. ב‑24 השעות האחרונות, NYA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NYA נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו +4.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 817.56.

Nya (NYA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M נפח (24 שעות) $ 817.56$ 817.56 $ 817.56 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M אספקת מחזור 36.77T 36.77T 36.77T אספקה כוללת 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91

שווי השוק הנוכחי של Nya הוא $ 1.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 817.56. ההיצע במחזור של NYA הוא 36.77T, עם היצע כולל של 36830899415101.91. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.37M.