nubcat סֵמֶל

nubcat מְחִיר(NUB)

nubcat (NUB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:00:58 (UTC+8)

nubcat (NUB) מידע על מחיר (USD)

-21.84%

nubcat (NUB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03551. במהלך 24 השעות האחרונות, NUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.034 לבין שיא של $ 0.04384, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.10128870661951404, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002447588309575388.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUB השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -9.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

nubcat (NUB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של nubcat הוא $ 33.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.18K. ההיצע במחזור של NUB הוא 950.00M, עם היצע כולל של 999975253.03. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.51M.

nubcat (NUB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של nubcatהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0036497-9.32%
30 ימים$ +0.01724+94.36%
60 ימים$ +0.03075+646.00%
90 ימים$ +0.03075+646.00%
nubcat שינוי מחיר היום

היום,NUB רשם שינוי של $ -0.0036497 (-9.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

nubcat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01724 (+94.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

nubcat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NUB ראה שינוי של $ +0.03075 (+646.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

nubcat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.03075 (+646.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של nubcat (NUB)?

בדוק את nubcat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהnubcat (NUB)

silly nub drawing silly things & being silly.

nubcat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול nubcatההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNUB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים nubcatאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךnubcat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

nubcatתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה nubcat (NUB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות nubcat (NUB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור nubcat.

בדוק את nubcat תחזית המחיר עכשיו‏!

nubcat (NUB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של nubcat (NUB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NUB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות nubcat (NUB)

מחפש איך לקנותnubcat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש nubcatב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NUB למטבעות מקומיים

nubcat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של nubcat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרnubcat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על nubcat

כמה שווה nubcat (NUB) היום?
החי NUBהמחיר ב USD הוא 0.03551 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NUB ל USD?
המחיר הנוכחי של NUB ל USD הוא $ 0.03551. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של nubcat?
שווי השוק של NUB הוא $ 33.73M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NUB?
ההיצע במחזור של NUB הוא 950.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NUB?
‏‏NUB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.10128870661951404 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NUB?
NUB ‏‏רשם מחירATL של 0.002447588309575388 USD.
מהו נפח המסחר של NUB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NUB הוא $ 13.18K USD.
האם NUB יעלה השנה?
NUB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NUB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:00:58 (UTC+8)

nubcat (NUB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

NUB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NUB
NUB
USD
USD

1 NUB = 0.03551 USD

מסחרNUB

USDTNUB
$0.03551
$0.03551$0.03551
-9.32%

