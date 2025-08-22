עוד על NAIT

Node AI סֵמֶל

Node AI מְחִיר(NAIT)

1 NAIT ל USDמחיר חי:

$0.206847
$0.206847$0.206847
+0.37%1D
USD
Node AI (NAIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:35:53 (UTC+8)

Node AI (NAIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.203798
$ 0.203798$ 0.203798
24 שעות נמוך
$ 0.206872
$ 0.206872$ 0.206872
גבוה 24 שעות

$ 0.203798
$ 0.203798$ 0.203798

$ 0.206872
$ 0.206872$ 0.206872

$ 0.36259380915534123
$ 0.36259380915534123$ 0.36259380915534123

$ 0.04887070161679073
$ 0.04887070161679073$ 0.04887070161679073

-0.01%

+0.37%

+35.26%

+35.26%

Node AI (NAIT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.206837. במהלך 24 השעות האחרונות, NAIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.203798 לבין שיא של $ 0.206872, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.36259380915534123, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04887070161679073.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAIT השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Node AI (NAIT) מידע שוק

No.4994

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.81K
$ 12.81K$ 12.81K

$ 206.84M
$ 206.84M$ 206.84M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Node AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.81K. ההיצע במחזור של NAIT הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 206.84M.

Node AI (NAIT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Node AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00076251+0.37%
30 ימים$ +0.153474+287.60%
60 ימים$ +0.021752+11.75%
90 ימים$ +0.055628+36.78%
Node AI שינוי מחיר היום

היום,NAIT רשם שינוי של $ +0.00076251 (+0.37%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Node AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.153474 (+287.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Node AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NAIT ראה שינוי של $ +0.021752 (+11.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Node AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.055628 (+36.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Node AI (NAIT)?

בדוק את Node AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNode AI (NAIT)

A Peer-to-Peer Intelligence Market.

Node AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Node AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNAIT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Node AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNode AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Node AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Node AI (NAIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Node AI (NAIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Node AI.

בדוק את Node AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Node AI (NAIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Node AI (NAIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Node AI (NAIT)

מחפש איך לקנותNode AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Node AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NAIT למטבעות מקומיים

1 Node AI(NAIT) ל VND
5,442.915655
1 Node AI(NAIT) ל AUD
A$0.31646061
1 Node AI(NAIT) ל GBP
0.15305938
1 Node AI(NAIT) ל EUR
0.17581145
1 Node AI(NAIT) ל USD
$0.206837
1 Node AI(NAIT) ל MYR
RM0.8687154
1 Node AI(NAIT) ל TRY
8.47618026
1 Node AI(NAIT) ל JPY
¥30.405039
1 Node AI(NAIT) ל ARS
ARS$273.231677
1 Node AI(NAIT) ל RUB
16.72070308
1 Node AI(NAIT) ל INR
18.10857935
1 Node AI(NAIT) ל IDR
Rp3,336.08017811
1 Node AI(NAIT) ל KRW
287.27177256
1 Node AI(NAIT) ל PHP
11.71731605
1 Node AI(NAIT) ל EGP
￡E.10.02952613
1 Node AI(NAIT) ל BRL
R$1.12312491
1 Node AI(NAIT) ל CAD
C$0.28543506
1 Node AI(NAIT) ל BDT
25.16378942
1 Node AI(NAIT) ל NGN
316.26411485
1 Node AI(NAIT) ל COP
$830.66980222
1 Node AI(NAIT) ל ZAR
R.3.63205772
1 Node AI(NAIT) ל UAH
8.57339365
1 Node AI(NAIT) ל VES
Bs28.750343
1 Node AI(NAIT) ל CLP
$198.56352
1 Node AI(NAIT) ל PKR
Rs58.64242624
1 Node AI(NAIT) ל KZT
110.66606848
1 Node AI(NAIT) ל THB
฿6.70565554
1 Node AI(NAIT) ל TWD
NT$6.30439176
1 Node AI(NAIT) ל AED
د.إ0.75909179
1 Node AI(NAIT) ל CHF
Fr0.1654696
1 Node AI(NAIT) ל HKD
HK$1.61539697
1 Node AI(NAIT) ל AMD
֏79.18547708
1 Node AI(NAIT) ל MAD
.د.م1.861533
1 Node AI(NAIT) ל MXN
$3.85544168
1 Node AI(NAIT) ל SAR
ريال0.77563875
1 Node AI(NAIT) ל PLN
0.75288668
1 Node AI(NAIT) ל RON
лв0.89353584
1 Node AI(NAIT) ל SEK
kr1.96701987
1 Node AI(NAIT) ל BGN
лв0.34541779
1 Node AI(NAIT) ל HUF
Ft70.27907586
1 Node AI(NAIT) ל CZK
4.33944026
1 Node AI(NAIT) ל KWD
د.ك0.063085285
1 Node AI(NAIT) ל ILS
0.69704069
1 Node AI(NAIT) ל AOA
Kz188.54640409
1 Node AI(NAIT) ל BHD
.د.ب0.077977549
1 Node AI(NAIT) ל BMD
$0.206837
1 Node AI(NAIT) ל DKK
kr1.31962006
1 Node AI(NAIT) ל HNL
L5.41499266
1 Node AI(NAIT) ל MUR
9.44004068
1 Node AI(NAIT) ל NAD
$3.62585261
1 Node AI(NAIT) ל NOK
kr2.08698533
1 Node AI(NAIT) ל NZD
$0.3516229
1 Node AI(NAIT) ל PAB
B/.0.206837
1 Node AI(NAIT) ל PGK
K0.87285214
1 Node AI(NAIT) ל QAR
ر.ق0.75081831
1 Node AI(NAIT) ל RSD
дин.20.72093066

Node AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Node AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNode AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Node AI

כמה שווה Node AI (NAIT) היום?
החי NAITהמחיר ב USD הוא 0.206837 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NAIT ל USD?
המחיר הנוכחי של NAIT ל USD הוא $ 0.206837. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Node AI?
שווי השוק של NAIT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NAIT?
ההיצע במחזור של NAIT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NAIT?
‏‏NAIT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.36259380915534123 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NAIT?
NAIT ‏‏רשם מחירATL של 0.04887070161679073 USD.
מהו נפח המסחר של NAIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NAIT הוא $ 12.81K USD.
האם NAIT יעלה השנה?
NAIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NAIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:35:53 (UTC+8)

Node AI (NAIT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

