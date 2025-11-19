Micron Technology (MUON) תחזית מחיר (USD)

קבל Micron Technology תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MUON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות MUON

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Micron Technology % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $229.86 $229.86 $229.86 +0.69% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Micron Technology תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Micron Technology (MUON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Micron Technology ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 229.86 בשנת 2025. Micron Technology (MUON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Micron Technology ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 241.3530 בשנת 2026. Micron Technology (MUON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MUON הוא $ 253.4206 עם 10.25% שיעור צמיחה. Micron Technology (MUON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MUON הוא $ 266.0916 עם 15.76% שיעור צמיחה. Micron Technology (MUON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MUON הוא $ 279.3962 עם 21.55% שיעור צמיחה. Micron Technology (MUON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MUON הוא $ 293.3660 עם 27.63% שיעור צמיחה. Micron Technology (MUON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Micron Technology עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 477.8624. Micron Technology (MUON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Micron Technology עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 778.3875. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 229.86 0.00%

2026 $ 241.3530 5.00%

2027 $ 253.4206 10.25%

2028 $ 266.0916 15.76%

2029 $ 279.3962 21.55%

2030 $ 293.3660 27.63%

2031 $ 308.0343 34.01%

2032 $ 323.4361 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 339.6079 47.75%

2034 $ 356.5883 55.13%

2035 $ 374.4177 62.89%

2036 $ 393.1386 71.03%

2037 $ 412.7955 79.59%

2038 $ 433.4353 88.56%

2039 $ 455.1070 97.99%

2040 $ 477.8624 107.89% הצג עוד לטווח קצר Micron Technology תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 229.86 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 229.8914 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 230.0804 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 230.8046 0.41% Micron Technology (MUON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMUONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $229.86 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Micron Technology (MUON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMUON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $229.8914 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Micron Technology (MUON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMUON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $230.0804 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Micron Technology (MUON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMUON הוא $230.8046 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Micron Technology מחיר נוכחי $ 229.86$ 229.86 $ 229.86 שינוי מחיר (24 שעות) +0.69% שווי שוק $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M אספקת מחזור 8.01K 8.01K 8.01K נפח (24 שעות) $ 112.96K$ 112.96K $ 112.96K נפח (24 שעות) -- המחיר MUON העדכני הוא $ 229.86. יש לו שינוי של +0.69% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 112.96Kב 24 שעות. בנוסף, MUON יש כמות במעגל של 8.01K ושווי שוק כולל של $ 1.84M. צפה MUON במחיר חי

איך לקנות Micron Technology (MUON) מנסה לקנות MUON? כעת ניתן לרכוש MUON באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Micron Technology ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות MUON עכשיו

Micron Technology מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMicron Technologyדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMicron Technology הוא 229.86USD. היצע במחזור של Micron Technology(MUON) הוא 0.00 MUON , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.84M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.08% $ -20.8599 $ 250.72 $ 226.24

7 ימים -0.05% $ -14.2599 $ 260.09 $ 226.24

30 ימים 0.13% $ 26.4600 $ 431.86 $ 192.3 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Micron Technology הראה תנועת מחירים של $-20.8599 , המשקפת -0.08% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Micron Technology נסחר בשיא של $260.09 ושפל של $226.24 . נרשם שינוי במחיר של -0.05% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMUON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Micron Technology חווה 0.13% שינוי, המשקף בערך $26.4600 לערכו. זה מצביע על כך ש MUON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Micron Technology המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה MUON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Micron Technology (MUON) מודול חיזוי מחיר עובד? Micron Technology מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MUONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMicron Technology לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MUON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Micron Technology. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMUON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMUON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Micron Technology.

מדוע MUON חיזוי מחירים חשוב?

MUON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MUON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MUON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MUON בחודש הבא? על פי Micron Technology (MUON) כלי תחזית המחירים, המחיר MUON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MUON בשנת 2026? המחיר של 1 Micron Technology (MUON) היום הוא $229.86 . על פי מודול התחזית שלעיל, MUON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MUON בשנת 2027? Micron Technology (MUON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MUON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MUON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Micron Technology (MUON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MUON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Micron Technology (MUON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MUON בשנת 2030? המחיר של 1 Micron Technology (MUON) היום הוא $229.86 . על פי מודול התחזית שלעיל, MUON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MUON תחזית המחיר בשנת 2040? Micron Technology (MUON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MUON עד שנת 2040. הירשם עכשיו