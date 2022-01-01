Mumu The Bull (MUMU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Mumu The Bull (MUMU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Mumu The Bull (MUMU) מידע MUMU is a meme coin on the Solana chain. אתר רשמי: https://www.mumu.ing סייר בלוקים: https://solscan.io/token/5LafQUrVco6o7KMz42eqVEJ9LW31StPyGjeeu5sKoMtA קנה MUMUעכשיו!

Mumu The Bull (MUMU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mumu The Bull (MUMU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.26M $ 7.26M $ 7.26M ההיצע הכולל: $ 2.33T $ 2.33T $ 2.33T אספקה במחזור: $ 2.28T $ 2.28T $ 2.28T FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.40M $ 7.40M $ 7.40M שיא כל הזמנים: $ 0.000121 $ 0.000121 $ 0.000121 שפל כל הזמנים: $ 0.000002228291124841 $ 0.000002228291124841 $ 0.000002228291124841 מחיר נוכחי: $ 0.000003178 $ 0.000003178 $ 0.000003178 למידע נוסף על Mumu The Bull (MUMU) מחיר

Mumu The Bull (MUMU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mumu The Bull (MUMU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MUMU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MUMUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MUMUטוקניומיקה, חקרו אתMUMUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MUMU מעוניין להוסיף את Mumu The Bull (MUMU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MUMU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MUMU ב-MEXC עכשיו!

Mumu The Bull (MUMU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MUMUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MUMU עכשיו את היסטוריית המחירים!

MUMU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MUMU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MUMU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MUMUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!