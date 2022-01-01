Mumu The Bull (MUMU) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Mumu The Bull (MUMU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Mumu The Bull (MUMU) מידע

MUMU is a meme coin on the Solana chain.

אתר רשמי:
https://www.mumu.ing
סייר בלוקים:
https://solscan.io/token/5LafQUrVco6o7KMz42eqVEJ9LW31StPyGjeeu5sKoMtA

Mumu The Bull (MUMU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mumu The Bull (MUMU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 7.26M
$ 7.26M$ 7.26M
ההיצע הכולל:
$ 2.33T
$ 2.33T$ 2.33T
אספקה במחזור:
$ 2.28T
$ 2.28T$ 2.28T
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M
שיא כל הזמנים:
$ 0.000121
$ 0.000121$ 0.000121
שפל כל הזמנים:
$ 0.000002228291124841
$ 0.000002228291124841$ 0.000002228291124841
מחיר נוכחי:
$ 0.000003178
$ 0.000003178$ 0.000003178

Mumu The Bull (MUMU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Mumu The Bull (MUMU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של MUMU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות MUMUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את MUMUטוקניומיקה, חקרו אתMUMUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MUMU

מעוניין להוסיף את Mumu The Bull (MUMU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MUMU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Mumu The Bull (MUMU) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של MUMUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

MUMU חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן MUMU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MUMU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.