עוד על MOON

MOON מידע על מחיר

MOON אתר רשמי

MOON טוקניומיקה

MOON תחזית מחיר

MOON היסטוריה

MOON מדריך קנייה

MOONממיר מטבעות לפיאט

MOON ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

CryptoCurrency Moons סֵמֶל

CryptoCurrency Moons מְחִיר(MOON)

1 MOON ל USDמחיר חי:

$0.1076
$0.1076$0.1076
+0.39%1D
USD
CryptoCurrency Moons (MOON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:56:43 (UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.10495
$ 0.10495$ 0.10495
24 שעות נמוך
$ 0.10989
$ 0.10989$ 0.10989
גבוה 24 שעות

$ 0.10495
$ 0.10495$ 0.10495

$ 0.10989
$ 0.10989$ 0.10989

$ 0.7163486957276903
$ 0.7163486957276903$ 0.7163486957276903

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

+0.39%

-0.23%

-0.23%

CryptoCurrency Moons (MOON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1076. במהלך 24 השעות האחרונות, MOON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10495 לבין שיא של $ 0.10989, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7163486957276903, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOON השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, +0.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CryptoCurrency Moons (MOON) מידע שוק

No.1101

$ 11.49M
$ 11.49M$ 11.49M

$ 56.09K
$ 56.09K$ 56.09K

$ 11.61M
$ 11.61M$ 11.61M

106.78M
106.78M 106.78M

--
----

107,887,754
107,887,754 107,887,754

ARBNOVA

שווי השוק הנוכחי של CryptoCurrency Moons הוא $ 11.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.09K. ההיצע במחזור של MOON הוא 106.78M, עם היצע כולל של 107887754. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.61M.

CryptoCurrency Moons (MOON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CryptoCurrency Moonsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000418+0.39%
30 ימים$ -0.00135-1.24%
60 ימים$ +0.02329+27.62%
90 ימים$ -0.00972-8.29%
CryptoCurrency Moons שינוי מחיר היום

היום,MOON רשם שינוי של $ +0.000418 (+0.39%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CryptoCurrency Moons שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00135 (-1.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CryptoCurrency Moons שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MOON ראה שינוי של $ +0.02329 (+27.62%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CryptoCurrency Moons שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00972 (-8.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CryptoCurrency Moons (MOON)?

בדוק את CryptoCurrency Moons עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCryptoCurrency Moons (MOON)

Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.

CryptoCurrency Moons זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CryptoCurrency Moonsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMOON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים CryptoCurrency Moonsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCryptoCurrency Moons לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

CryptoCurrency Moonsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CryptoCurrency Moons (MOON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CryptoCurrency Moons (MOON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CryptoCurrency Moons.

בדוק את CryptoCurrency Moons תחזית המחיר עכשיו‏!

CryptoCurrency Moons (MOON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CryptoCurrency Moons (MOON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CryptoCurrency Moons (MOON)

מחפש איך לקנותCryptoCurrency Moons? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CryptoCurrency Moonsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MOON למטבעות מקומיים

1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל VND
2,831.494
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל AUD
A$0.164628
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל GBP
0.079624
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל EUR
0.09146
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל USD
$0.1076
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל MYR
RM0.45192
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל TRY
4.410524
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל JPY
¥15.8172
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל ARS
ARS$144.429328
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל RUB
8.68332
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל INR
9.416076
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל IDR
Rp1,735.483628
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל KRW
149.443488
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל PHP
6.093388
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל EGP
￡E.5.220752
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל BRL
R$0.58104
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל CAD
C$0.148488
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל BDT
13.090616
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל NGN
164.52578
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל COP
$432.128056
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל ZAR
R.1.890532
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל UAH
4.46002
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל VES
Bs15.064
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל CLP
$103.1884
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל PKR
Rs30.506752
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל KZT
57.570304
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל THB
฿3.487316
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל TWD
NT$3.27642
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל AED
د.إ0.394892
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל CHF
Fr0.08608
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל HKD
HK$0.840356
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל AMD
֏41.193584
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל MAD
.د.م0.9684
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל MXN
$1.99598
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל SAR
ريال0.4035
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל PLN
0.391664
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל RON
лв0.464832
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל SEK
kr1.024352
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל BGN
лв0.179692
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל HUF
Ft36.53558
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל CZK
2.256372
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל KWD
د.ك0.032818
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל ILS
0.361536
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל AOA
Kz98.084932
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל BHD
.د.ب0.0405652
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל BMD
$0.1076
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל DKK
kr0.686488
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל HNL
L2.816968
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל MUR
4.910864
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל NAD
$1.886228
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל NOK
kr1.083532
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל NZD
$0.18292
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל PAB
B/.0.1076
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל PGK
K0.454072
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל QAR
ر.ق0.390588
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ל RSD
дин.10.772912

CryptoCurrency Moons מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של CryptoCurrency Moons, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרCryptoCurrency Moons הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CryptoCurrency Moons

כמה שווה CryptoCurrency Moons (MOON) היום?
החי MOONהמחיר ב USD הוא 0.1076 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOON ל USD?
המחיר הנוכחי של MOON ל USD הוא $ 0.1076. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CryptoCurrency Moons?
שווי השוק של MOON הוא $ 11.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOON?
ההיצע במחזור של MOON הוא 106.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOON?
‏‏MOON השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7163486957276903 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOON?
MOON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MOON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOON הוא $ 56.09K USD.
האם MOON יעלה השנה?
MOON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:56:43 (UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MOON-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MOON
MOON
USD
USD

1 MOON = 0.1076 USD

מסחרMOON

USDTMOON
$0.1076
$0.1076$0.1076
+0.36%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד