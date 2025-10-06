Marinade Finance מחיר היום

מחיר Marinade Finance (MNDE) בזמן אמת היום הוא $ 0.06672, עם שינוי של 5.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MNDE ל USD הוא $ 0.06672 לכל MNDE.

Marinade Finance כרגע מדורג במקום #3697 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 MNDE. ב‑24 השעות האחרונות, MNDE סחר בין $ 0.06558 (נמוך) ל $ 0.0764 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.6674570026607753, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.028223705314342616.

ביצועים לטווח קצר, MNDE נע ב -1.10% בשעה האחרונה ו -28.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 63.74K.

Marinade Finance (MNDE) מידע שוק

דירוג No.3697 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 63.74K$ 63.74K $ 63.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.70M$ 46.70M $ 46.70M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 700,000,000 700,000,000 700,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Marinade Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.74K. ההיצע במחזור של MNDE הוא 0.00, עם היצע כולל של 700000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.70M.