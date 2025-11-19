Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר (USD)

קבל Marinade Finance תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MNDE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Marinade Finance % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.07209 $0.07209 $0.07209 +0.90% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Marinade Finance תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Marinade Finance ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.07209 בשנת 2025. Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Marinade Finance ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.075694 בשנת 2026. Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MNDE הוא $ 0.079479 עם 10.25% שיעור צמיחה. Marinade Finance (MNDE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MNDE הוא $ 0.083453 עם 15.76% שיעור צמיחה. Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MNDE הוא $ 0.087625 עם 21.55% שיעור צמיחה. Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MNDE הוא $ 0.092007 עם 27.63% שיעור צמיחה. Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Marinade Finance עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.149869. Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Marinade Finance עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.244122. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.07209 0.00%

2026 $ 0.075694 5.00%

2027 $ 0.079479 10.25%

2028 $ 0.083453 15.76%

2029 $ 0.087625 21.55%

2030 $ 0.092007 27.63%

2031 $ 0.096607 34.01%

2032 $ 0.101437 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.106509 47.75%

2034 $ 0.111835 55.13%

2035 $ 0.117427 62.89%

2036 $ 0.123298 71.03%

2037 $ 0.129463 79.59%

2038 $ 0.135936 88.56%

2039 $ 0.142733 97.99%

2040 $ 0.149869 107.89% הצג עוד לטווח קצר Marinade Finance תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.07209 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.072099 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.072159 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.072386 0.41% Marinade Finance (MNDE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMNDEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.07209 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Marinade Finance (MNDE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMNDE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.072099 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Marinade Finance (MNDE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMNDE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.072159 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMNDE הוא $0.072386 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Marinade Finance מחיר נוכחי $ 0.07209$ 0.07209 $ 0.07209 שינוי מחיר (24 שעות) +0.90% שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 נפח (24 שעות) $ 65.15K$ 65.15K $ 65.15K נפח (24 שעות) -- המחיר MNDE העדכני הוא $ 0.07209. יש לו שינוי של +0.90% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 65.15Kב 24 שעות. בנוסף, MNDE יש כמות במעגל של 0.00 ושווי שוק כולל של $ 0.00. צפה MNDE במחיר חי

Marinade Finance מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMarinade Financeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMarinade Finance הוא 0.07209USD. היצע במחזור של Marinade Finance(MNDE) הוא 0.00 MNDE , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.01% $ 0.001020 $ 0.0764 $ 0.06558

7 ימים -0.21% $ -0.01962 $ 0.09553 $ 0.06558

30 ימים -0.34% $ -0.037429 $ 0.1173 $ 0.06558 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Marinade Finance הראה תנועת מחירים של $0.001020 , המשקפת 0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Marinade Finance נסחר בשיא של $0.09553 ושפל של $0.06558 . נרשם שינוי במחיר של -0.21% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMNDE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Marinade Finance חווה -0.34% שינוי, המשקף בערך $-0.037429 לערכו. זה מצביע על כך ש MNDE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Marinade Finance המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה MNDE בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Marinade Finance (MNDE) מודול חיזוי מחיר עובד? Marinade Finance מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MNDEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMarinade Finance לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MNDE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Marinade Finance. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMNDE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMNDE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Marinade Finance.

מדוע MNDE חיזוי מחירים חשוב?

MNDE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MNDE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MNDE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MNDE בחודש הבא? על פי Marinade Finance (MNDE) כלי תחזית המחירים, המחיר MNDE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MNDE בשנת 2026? המחיר של 1 Marinade Finance (MNDE) היום הוא $0.07209 . על פי מודול התחזית שלעיל, MNDE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MNDE בשנת 2027? Marinade Finance (MNDE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MNDE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MNDE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Marinade Finance (MNDE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MNDE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Marinade Finance (MNDE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MNDE בשנת 2030? המחיר של 1 Marinade Finance (MNDE) היום הוא $0.07209 . על פי מודול התחזית שלעיל, MNDE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MNDE תחזית המחיר בשנת 2040? Marinade Finance (MNDE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MNDE עד שנת 2040.