Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר (USD)

קבל Marinade Finance תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MNDE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Marinade Finance
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Marinade Finance חיזוי מחיר
$0.07209
$0.07209$0.07209
+0.90%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
Marinade Finance תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Marinade Finance ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.07209 בשנת 2025.

Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Marinade Finance ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.075694 בשנת 2026.

Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MNDE הוא $ 0.079479 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Marinade Finance (MNDE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MNDE הוא $ 0.083453 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MNDE הוא $ 0.087625 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MNDE הוא $ 0.092007 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Marinade Finance עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.149869.

Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Marinade Finance עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.244122.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.07209
    0.00%
  • 2026
    $ 0.075694
    5.00%
  • 2027
    $ 0.079479
    10.25%
  • 2028
    $ 0.083453
    15.76%
  • 2029
    $ 0.087625
    21.55%
  • 2030
    $ 0.092007
    27.63%
  • 2031
    $ 0.096607
    34.01%
  • 2032
    $ 0.101437
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.106509
    47.75%
  • 2034
    $ 0.111835
    55.13%
  • 2035
    $ 0.117427
    62.89%
  • 2036
    $ 0.123298
    71.03%
  • 2037
    $ 0.129463
    79.59%
  • 2038
    $ 0.135936
    88.56%
  • 2039
    $ 0.142733
    97.99%
  • 2040
    $ 0.149869
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Marinade Finance תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.07209
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.072099
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.072159
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.072386
    0.41%
Marinade Finance (MNDE) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורMNDEב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.07209. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Marinade Finance (MNDE) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMNDE , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.072099. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Marinade Finance (MNDE) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMNDE , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.072159. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Marinade Finance (MNDE) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMNDE הוא $0.072386. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Marinade Finance

$ 0.07209
$ 0.07209$ 0.07209

+0.90%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 65.15K
$ 65.15K$ 65.15K

--

המחיר MNDE העדכני הוא $ 0.07209. יש לו שינוי של +0.90% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 65.15Kב 24 שעות.
בנוסף, MNDE יש כמות במעגל של 0.00 ושווי שוק כולל של $ 0.00.

איך לקנות Marinade Finance (MNDE)

מנסה לקנות MNDE? כעת ניתן לרכוש MNDE באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Marinade Finance ולהתחיל ב-MEXC עכשיו!

למד כיצד לקנות MNDE עכשיו

Marinade Finance מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMarinade Financeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMarinade Finance הוא 0.07209USD. היצע במחזור של Marinade Finance(MNDE) הוא0.00 MNDE , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.01%
    $ 0.001020
    $ 0.0764
    $ 0.06558
  • 7 ימים
    -0.21%
    $ -0.01962
    $ 0.09553
    $ 0.06558
  • 30 ימים
    -0.34%
    $ -0.037429
    $ 0.1173
    $ 0.06558
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Marinade Finance הראה תנועת מחירים של$0.001020 , המשקפת0.01% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Marinade Finance נסחר בשיא של $0.09553 ושפל של $0.06558. נרשם שינוי במחיר של-0.21%. מגמה אחרונה זו מציגה אתMNDE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Marinade Finance חווה -0.34%שינוי, המשקף בערך $-0.037429 לערכו. זה מצביע על כך ש MNDE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

בדוק את ההיסטוריה המלאה של Marinade Finance המחיר למגמות מפורטות ב MEXC

צפה MNDE בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Marinade Finance (MNDE) מודול חיזוי מחיר עובד?

Marinade Finance מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MNDEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMarinade Finance לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MNDE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Marinade Finance. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMNDE .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMNDE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Marinade Finance.

מדוע MNDE חיזוי מחירים חשוב?

MNDE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם MNDE כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, MNDE ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של MNDE בחודש הבא?
על פי Marinade Finance (MNDE) כלי תחזית המחירים, המחיר MNDE הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 MNDE בשנת 2026?
המחיר של 1 Marinade Finance (MNDE) היום הוא $0.07209. על פי מודול התחזית שלעיל, MNDE יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של MNDE בשנת 2027?
Marinade Finance (MNDE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MNDE עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של MNDE בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Marinade Finance (MNDE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של MNDE בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Marinade Finance (MNDE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 MNDE בשנת 2030?
המחיר של 1 Marinade Finance (MNDE) היום הוא $0.07209. על פי מודול התחזית שלעיל, MNDE יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי MNDE תחזית המחיר בשנת 2040?
Marinade Finance (MNDE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MNDE עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.