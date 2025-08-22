My Lovely Planet (MLC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2433. במהלך 24 השעות האחרונות, MLC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2386 לבין שיא של $ 0.2464, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MLCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9810564877928539, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07323672467418013.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MLC השתנה ב +1.16% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
My Lovely Planet (MLC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של My Lovely Planet הוא $ 17.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.78K. ההיצע במחזור של MLC הוא 72.55M, עם היצע כולל של 229999998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.96M.
My Lovely Planet (MLC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של My Lovely Planetהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.001198
-0.49%
30 ימים
$ -0.0894
-26.88%
60 ימים
$ +0.0272
+12.58%
90 ימים
$ -0.2158
-47.01%
My Lovely Planet שינוי מחיר היום
היום,MLC רשם שינוי של $ -0.001198 (-0.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
My Lovely Planet שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0894 (-26.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
My Lovely Planet שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MLC ראה שינוי של $ +0.0272 (+12.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
My Lovely Planet שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2158 (-47.01%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של My Lovely Planet (MLC)?
My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.
My Lovely Planet זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול My Lovely Planetההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMLC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים My Lovely Planetאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMy Lovely Planet לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
My Lovely Planetתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה My Lovely Planet (MLC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות My Lovely Planet (MLC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור My Lovely Planet.
הבנת הטוקנומיקה של My Lovely Planet (MLC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MLC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות My Lovely Planet (MLC)
מחפש איך לקנותMy Lovely Planet? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש My Lovely Planetב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.