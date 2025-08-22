עוד על MLC

MLC מידע על מחיר

MLC מסמך לבן

MLC אתר רשמי

MLC טוקניומיקה

MLC תחזית מחיר

MLC היסטוריה

MLC מדריך קנייה

MLCממיר מטבעות לפיאט

MLC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

My Lovely Planet סֵמֶל

My Lovely Planet מְחִיר(MLC)

1 MLC ל USDמחיר חי:

$0.2433
$0.2433$0.2433
-0.49%1D
USD
My Lovely Planet (MLC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:23:34 (UTC+8)

My Lovely Planet (MLC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2386
$ 0.2386$ 0.2386
24 שעות נמוך
$ 0.2464
$ 0.2464$ 0.2464
גבוה 24 שעות

$ 0.2386
$ 0.2386$ 0.2386

$ 0.2464
$ 0.2464$ 0.2464

$ 0.9810564877928539
$ 0.9810564877928539$ 0.9810564877928539

$ 0.07323672467418013
$ 0.07323672467418013$ 0.07323672467418013

+1.16%

-0.49%

+2.22%

+2.22%

My Lovely Planet (MLC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2433. במהלך 24 השעות האחרונות, MLC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2386 לבין שיא של $ 0.2464, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MLCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9810564877928539, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07323672467418013.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MLC השתנה ב +1.16% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

My Lovely Planet (MLC) מידע שוק

No.956

$ 17.65M
$ 17.65M$ 17.65M

$ 15.78K
$ 15.78K$ 15.78K

$ 55.96M
$ 55.96M$ 55.96M

72.55M
72.55M 72.55M

229,999,998
229,999,998 229,999,998

229,999,998
229,999,998 229,999,998

31.54%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של My Lovely Planet הוא $ 17.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.78K. ההיצע במחזור של MLC הוא 72.55M, עם היצע כולל של 229999998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.96M.

My Lovely Planet (MLC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של My Lovely Planetהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001198-0.49%
30 ימים$ -0.0894-26.88%
60 ימים$ +0.0272+12.58%
90 ימים$ -0.2158-47.01%
My Lovely Planet שינוי מחיר היום

היום,MLC רשם שינוי של $ -0.001198 (-0.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

My Lovely Planet שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0894 (-26.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

My Lovely Planet שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MLC ראה שינוי של $ +0.0272 (+12.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

My Lovely Planet שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2158 (-47.01%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של My Lovely Planet (MLC)?

בדוק את My Lovely Planet עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMy Lovely Planet (MLC)

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

My Lovely Planet זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול My Lovely Planetההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMLC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים My Lovely Planetאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMy Lovely Planet לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

My Lovely Planetתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה My Lovely Planet (MLC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות My Lovely Planet (MLC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור My Lovely Planet.

בדוק את My Lovely Planet תחזית המחיר עכשיו‏!

My Lovely Planet (MLC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של My Lovely Planet (MLC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MLC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות My Lovely Planet (MLC)

מחפש איך לקנותMy Lovely Planet? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש My Lovely Planetב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MLC למטבעות מקומיים

1 My Lovely Planet(MLC) ל VND
6,402.4395
1 My Lovely Planet(MLC) ל AUD
A$0.372249
1 My Lovely Planet(MLC) ל GBP
0.180042
1 My Lovely Planet(MLC) ל EUR
0.206805
1 My Lovely Planet(MLC) ל USD
$0.2433
1 My Lovely Planet(MLC) ל MYR
RM1.02186
1 My Lovely Planet(MLC) ל TRY
9.970434
1 My Lovely Planet(MLC) ל JPY
¥35.7651
1 My Lovely Planet(MLC) ל ARS
ARS$321.3993
1 My Lovely Planet(MLC) ל RUB
19.668372
1 My Lovely Planet(MLC) ל INR
21.300915
1 My Lovely Planet(MLC) ל IDR
Rp3,988.523952
1 My Lovely Planet(MLC) ל KRW
337.447368
1 My Lovely Planet(MLC) ל PHP
13.775646
1 My Lovely Planet(MLC) ל EGP
￡E.11.802483
1 My Lovely Planet(MLC) ל BRL
R$1.318686
1 My Lovely Planet(MLC) ל CAD
C$0.335754
1 My Lovely Planet(MLC) ל BDT
29.599878
1 My Lovely Planet(MLC) ל NGN
371.448543
1 My Lovely Planet(MLC) ל COP
$973.2
1 My Lovely Planet(MLC) ל ZAR
R.4.267482
1 My Lovely Planet(MLC) ל UAH
10.084785
1 My Lovely Planet(MLC) ל VES
Bs34.062
1 My Lovely Planet(MLC) ל CLP
$233.3247
1 My Lovely Planet(MLC) ל PKR
Rs68.980416
1 My Lovely Planet(MLC) ל KZT
130.175232
1 My Lovely Planet(MLC) ל THB
฿7.890219
1 My Lovely Planet(MLC) ל TWD
NT$7.410918
1 My Lovely Planet(MLC) ל AED
د.إ0.892911
1 My Lovely Planet(MLC) ל CHF
Fr0.19464
1 My Lovely Planet(MLC) ל HKD
HK$1.900173
1 My Lovely Planet(MLC) ל AMD
֏92.123112
1 My Lovely Planet(MLC) ל MAD
.د.م2.1897
1 My Lovely Planet(MLC) ל MXN
$4.535112
1 My Lovely Planet(MLC) ל SAR
ريال0.912375
1 My Lovely Planet(MLC) ל PLN
0.885612
1 My Lovely Planet(MLC) ל RON
лв1.051056
1 My Lovely Planet(MLC) ל SEK
kr2.313783
1 My Lovely Planet(MLC) ל BGN
лв0.406311
1 My Lovely Planet(MLC) ל HUF
Ft82.753629
1 My Lovely Planet(MLC) ל CZK
5.1093
1 My Lovely Planet(MLC) ל KWD
د.ك0.0742065
1 My Lovely Planet(MLC) ל ILS
0.822354
1 My Lovely Planet(MLC) ל AOA
Kz221.784981
1 My Lovely Planet(MLC) ל BHD
.د.ب0.0914808
1 My Lovely Planet(MLC) ל BMD
$0.2433
1 My Lovely Planet(MLC) ל DKK
kr1.552254
1 My Lovely Planet(MLC) ל HNL
L6.308769
1 My Lovely Planet(MLC) ל MUR
11.104212
1 My Lovely Planet(MLC) ל NAD
$4.252884
1 My Lovely Planet(MLC) ל NOK
kr2.459763
1 My Lovely Planet(MLC) ל NZD
$0.41361
1 My Lovely Planet(MLC) ל PAB
B/.0.2433
1 My Lovely Planet(MLC) ל PGK
K1.016994
1 My Lovely Planet(MLC) ל QAR
ر.ق0.878313
1 My Lovely Planet(MLC) ל RSD
дин.24.393258

My Lovely Planet מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של My Lovely Planet, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMy Lovely Planet הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על My Lovely Planet

כמה שווה My Lovely Planet (MLC) היום?
החי MLCהמחיר ב USD הוא 0.2433 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MLC ל USD?
המחיר הנוכחי של MLC ל USD הוא $ 0.2433. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של My Lovely Planet?
שווי השוק של MLC הוא $ 17.65M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MLC?
ההיצע במחזור של MLC הוא 72.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MLC?
‏‏MLC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9810564877928539 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MLC?
MLC ‏‏רשם מחירATL של 0.07323672467418013 USD.
מהו נפח המסחר של MLC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MLC הוא $ 15.78K USD.
האם MLC יעלה השנה?
MLC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MLC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:23:34 (UTC+8)

My Lovely Planet (MLC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MLC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MLC
MLC
USD
USD

1 MLC = 0.2433 USD

מסחרMLC

USDTMLC
$0.2433
$0.2433$0.2433
-0.49%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד