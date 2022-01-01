My Lovely Planet (MLC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי My Lovely Planet (MLC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

My Lovely Planet (MLC) מידע My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain. אתר רשמי: https://www.mylovelyplanet.org/ מסמך לבן: https://whitepaper.mylovelyplanet.org/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111 קנה MLCעכשיו!

My Lovely Planet (MLC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור My Lovely Planet (MLC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 16.73M $ 16.73M $ 16.73M ההיצע הכולל: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M אספקה במחזור: $ 72.60M $ 72.60M $ 72.60M FDV (שווי מדולל מלא): $ 52.99M $ 52.99M $ 52.99M שיא כל הזמנים: $ 0.999 $ 0.999 $ 0.999 שפל כל הזמנים: $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 מחיר נוכחי: $ 0.2304 $ 0.2304 $ 0.2304 למידע נוסף על My Lovely Planet (MLC) מחיר

My Lovely Planet (MLC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של My Lovely Planet (MLC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MLC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MLCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MLCטוקניומיקה, חקרו אתMLCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MLC מעוניין להוסיף את My Lovely Planet (MLC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MLC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MLC ב-MEXC עכשיו!

My Lovely Planet (MLC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MLCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MLC עכשיו את היסטוריית המחירים!

MLC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MLC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MLC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MLCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

