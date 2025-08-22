עוד על MEW

cat in a dogs world (MEW) טבלת מחירים חיה
cat in a dogs world (MEW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00285
$ 0.00285$ 0.00285
24 שעות נמוך
$ 0.003214
$ 0.003214$ 0.003214
גבוה 24 שעות

$ 0.00285
$ 0.00285$ 0.00285

$ 0.003214
$ 0.003214$ 0.003214

$ 0.01287879620196633
$ 0.01287879620196633$ 0.01287879620196633

$ 0.000844011049572498
$ 0.000844011049572498$ 0.000844011049572498

+0.76%

-5.27%

-2.63%

-2.63%

cat in a dogs world (MEW) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00289. במהלך 24 השעות האחרונות, MEW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00285 לבין שיא של $ 0.003214, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01287879620196633, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000844011049572498.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEW השתנה ב +0.76% במהלך השעה האחרונה, -5.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cat in a dogs world (MEW) מידע שוק

No.177

$ 256.89M
$ 256.89M$ 256.89M

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

$ 256.89M
$ 256.89M$ 256.89M

88.89B
88.89B 88.89B

88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888

88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888

100.00%

0.01%

SOL

שווי השוק הנוכחי של cat in a dogs world הוא $ 256.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.91M. ההיצע במחזור של MEW הוא 88.89B, עם היצע כולל של 88888888888. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 256.89M.

cat in a dogs world (MEW) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של cat in a dogs worldהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00016083-5.27%
30 ימים$ -0.000774-21.13%
60 ימים$ +0.00042+17.00%
90 ימים$ -0.001141-28.31%
cat in a dogs world שינוי מחיר היום

היום,MEW רשם שינוי של $ -0.00016083 (-5.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

cat in a dogs world שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000774 (-21.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

cat in a dogs world שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MEW ראה שינוי של $ +0.00042 (+17.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

cat in a dogs world שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001141 (-28.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של cat in a dogs world (MEW)?

בדוק את cat in a dogs world עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהcat in a dogs world (MEW)

Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.

cat in a dogs world זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול cat in a dogs worldההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMEW את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים cat in a dogs worldאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךcat in a dogs world לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

cat in a dogs worldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה cat in a dogs world (MEW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות cat in a dogs world (MEW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור cat in a dogs world.

בדוק את cat in a dogs world תחזית המחיר עכשיו‏!

cat in a dogs world (MEW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של cat in a dogs world (MEW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות cat in a dogs world (MEW)

מחפש איך לקנותcat in a dogs world? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש cat in a dogs worldב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MEW למטבעות מקומיים

cat in a dogs world מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של cat in a dogs world, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרcat in a dogs world הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על cat in a dogs world

כמה שווה cat in a dogs world (MEW) היום?
החי MEWהמחיר ב USD הוא 0.00289 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEW ל USD?
המחיר הנוכחי של MEW ל USD הוא $ 0.00289. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של cat in a dogs world?
שווי השוק של MEW הוא $ 256.89M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEW?
ההיצע במחזור של MEW הוא 88.89B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEW?
‏‏MEW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01287879620196633 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEW?
MEW ‏‏רשם מחירATL של 0.000844011049572498 USD.
מהו נפח המסחר של MEW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEW הוא $ 1.91M USD.
האם MEW יעלה השנה?
MEW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
