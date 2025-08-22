cat in a dogs world (MEW) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00289. במהלך 24 השעות האחרונות, MEW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00285 לבין שיא של $ 0.003214, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01287879620196633, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000844011049572498.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEW השתנה ב +0.76% במהלך השעה האחרונה, -5.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
cat in a dogs world (MEW) מידע שוק
No.177
$ 256.89M
$ 1.91M
$ 256.89M
88.89B
88,888,888,888
88,888,888,888
100.00%
0.01%
SOL
שווי השוק הנוכחי של cat in a dogs world הוא $ 256.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.91M. ההיצע במחזור של MEW הוא 88.89B, עם היצע כולל של 88888888888. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 256.89M.
cat in a dogs world (MEW) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של cat in a dogs worldהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00016083
-5.27%
30 ימים
$ -0.000774
-21.13%
60 ימים
$ +0.00042
+17.00%
90 ימים
$ -0.001141
-28.31%
cat in a dogs world שינוי מחיר היום
היום,MEW רשם שינוי של $ -0.00016083 (-5.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
cat in a dogs world שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000774 (-21.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
cat in a dogs world שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MEW ראה שינוי של $ +0.00042 (+17.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
cat in a dogs world שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001141 (-28.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של cat in a dogs world (MEW)?
Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.
cat in a dogs world זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול cat in a dogs worldההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMEW את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים cat in a dogs worldאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךcat in a dogs world לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
cat in a dogs worldתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה cat in a dogs world (MEW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות cat in a dogs world (MEW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור cat in a dogs world.
הבנת הטוקנומיקה של cat in a dogs world (MEW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות cat in a dogs world (MEW)
מחפש איך לקנותcat in a dogs world? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש cat in a dogs worldב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.