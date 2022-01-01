cat in a dogs world (MEW) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי cat in a dogs world (MEW), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

cat in a dogs world (MEW) מידע Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins. אתר רשמי: https://mew.xyz/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/MEW1gQWJ3nEXg2qgERiKu7FAFj79PHvQVREQUzScPP5 קנה MEWעכשיו!

cat in a dogs world (MEW) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור cat in a dogs world (MEW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 255.91M $ 255.91M $ 255.91M ההיצע הכולל: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B אספקה במחזור: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B FDV (שווי מדולל מלא): $ 255.91M $ 255.91M $ 255.91M שיא כל הזמנים: $ 0.0129 $ 0.0129 $ 0.0129 שפל כל הזמנים: $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 מחיר נוכחי: $ 0.002879 $ 0.002879 $ 0.002879 למידע נוסף על cat in a dogs world (MEW) מחיר

cat in a dogs world (MEW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של cat in a dogs world (MEW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MEW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MEWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MEWטוקניומיקה, חקרו אתMEWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MEW מעוניין להוסיף את cat in a dogs world (MEW) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MEW, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MEW ב-MEXC עכשיו!

cat in a dogs world (MEW) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MEWעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MEW עכשיו את היסטוריית המחירים!

MEW חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MEW עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MEW משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MEWעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

