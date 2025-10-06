Meta xStock מחיר היום

מחיר Meta xStock (METAX) בזמן אמת היום הוא $ 602.58, עם שינוי של 0.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ METAX ל USD הוא $ 602.58 לכל METAX.

Meta xStock כרגע מדורג במקום #1407 לפי שווי שוק של $ 4.28M, עם היצע במחזור של 7.10K METAX. ב‑24 השעות האחרונות, METAX סחר בין $ 596.95 (נמוך) ל $ 616.83 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,543.8216023323089, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 596.7761175212289.

ביצועים לטווח קצר, METAX נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו -4.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.39K.

Meta xStock (METAX) מידע שוק

דירוג No.1407 שווי שוק $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M נפח (24 שעות) $ 57.39K$ 57.39K $ 57.39K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M אספקת מחזור 7.10K 7.10K 7.10K מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 7,099.90422604 7,099.90422604 7,099.90422604 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Meta xStock הוא $ 4.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.39K. ההיצע במחזור של METAX הוא 7.10K, עם היצע כולל של 7099.90422604. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.28M.