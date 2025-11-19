Meta xStock (METAX) תחזית מחיר (USD)

קבל Meta xStock תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה METAX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Meta xStock
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Meta xStock חיזוי מחיר
$ 588.07
+0.37%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 00:25:16 (UTC+8)

Meta xStock תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Meta xStock (METAX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Meta xStock ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 588.07 בשנת 2025.

Meta xStock (METAX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Meta xStock ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 617.4735 בשנת 2026.

Meta xStock (METAX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של METAX הוא $ 648.3471 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Meta xStock (METAX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של METAX הוא $ 680.7645 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Meta xStock (METAX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של METAX הוא $ 714.8027 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Meta xStock (METAX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של METAX הוא $ 750.5428 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Meta xStock (METAX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Meta xStock עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,222.5552.

Meta xStock (METAX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Meta xStock עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,991.4137.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 588.07
    0.00%
  • 2026
    $ 617.4735
    5.00%
  • 2027
    $ 648.3471
    10.25%
  • 2028
    $ 680.7645
    15.76%
  • 2029
    $ 714.8027
    21.55%
  • 2030
    $ 750.5428
    27.63%
  • 2031
    $ 788.0700
    34.01%
  • 2032
    $ 827.4735
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 868.8472
    47.75%
  • 2034
    $ 912.2895
    55.13%
  • 2035
    $ 957.9040
    62.89%
  • 2036
    $ 1,005.7992
    71.03%
  • 2037
    $ 1,056.0892
    79.59%
  • 2038
    $ 1,108.8936
    88.56%
  • 2039
    $ 1,164.3383
    97.99%
  • 2040
    $ 1,222.5552
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Meta xStock תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 588.07
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 588.1505
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 588.6339
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 590.4867
    0.41%
Meta xStock (METAX) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורMETAXב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $588.07. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Meta xStock (METAX) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMETAX , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $588.1505. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Meta xStock (METAX) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMETAX , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $588.6339. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Meta xStock (METAX) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMETAX הוא $590.4867. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Meta xStock

$ 588.07
+0.37%

$ 4.18M
7.10K
$ 56.38K
--

המחיר METAX העדכני הוא $ 588.07. יש לו שינוי של +0.37% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 56.38Kב 24 שעות.
בנוסף, METAX יש כמות במעגל של 7.10K ושווי שוק כולל של $ 4.18M.

איך לקנות Meta xStock (METAX)

מנסה לקנות METAX? כעת ניתן לרכוש METAX באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Meta xStock ולהתחיל ב-MEXC עכשיו!

למד כיצד לקנות METAX עכשיו

Meta xStock מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMeta xStockדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMeta xStock הוא 588.07USD. היצע במחזור של Meta xStock(METAX) הוא0.00 METAX , מה שמעניק לו שווי שוק של $4.18M.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -0.03%
    $ -22.9200
    $ 609.02
    $ 585.25
  • 7 ימים
    -0.06%
    $ -38.6100
    $ 629.01
    $ 585.25
  • 30 ימים
    -0.17%
    $ -128.25
    $ 758.37
    $ 585.25
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Meta xStock הראה תנועת מחירים של$-22.9200 , המשקפת-0.03% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Meta xStock נסחר בשיא של $629.01 ושפל של $585.25. נרשם שינוי במחיר של-0.06%. מגמה אחרונה זו מציגה אתMETAX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Meta xStock חווה -0.17%שינוי, המשקף בערך $-128.25 לערכו. זה מצביע על כך ש METAX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

בדוק את ההיסטוריה המלאה של Meta xStock המחיר למגמות מפורטות ב MEXC

צפה METAX בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Meta xStock (METAX) מודול חיזוי מחיר עובד?

Meta xStock מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של METAXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMeta xStock לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של METAX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Meta xStock. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMETAX .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMETAX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Meta xStock.

מדוע METAX חיזוי מחירים חשוב?

METAX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם METAX כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, METAX ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של METAX בחודש הבא?
על פי Meta xStock (METAX) כלי תחזית המחירים, המחיר METAX הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 METAX בשנת 2026?
המחיר של 1 Meta xStock (METAX) היום הוא $588.07. על פי מודול התחזית שלעיל, METAX יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של METAX בשנת 2027?
Meta xStock (METAX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 METAX עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של METAX בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Meta xStock (METAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של METAX בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Meta xStock (METAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 METAX בשנת 2030?
המחיר של 1 Meta xStock (METAX) היום הוא $588.07. על פי מודול התחזית שלעיל, METAX יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי METAX תחזית המחיר בשנת 2040?
Meta xStock (METAX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 METAX עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 00:25:16 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.