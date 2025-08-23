עוד על MEE

MEE מידע על מחיר

MEE מסמך לבן

MEE אתר רשמי

MEE טוקניומיקה

MEE תחזית מחיר

MEE היסטוריה

MEE מדריך קנייה

MEEממיר מטבעות לפיאט

MEE ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Medieval Empires סֵמֶל

Medieval Empires מְחִיר(MEE)

1 MEE ל USDמחיר חי:

$0.006017
$0.006017$0.006017
-10.66%1D
USD
Medieval Empires (MEE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:54:26 (UTC+8)

Medieval Empires (MEE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0057
$ 0.0057$ 0.0057
24 שעות נמוך
$ 0.00686
$ 0.00686$ 0.00686
גבוה 24 שעות

$ 0.0057
$ 0.0057$ 0.0057

$ 0.00686
$ 0.00686$ 0.00686

$ 0.03192242320977911
$ 0.03192242320977911$ 0.03192242320977911

$ 0.002420084060039796
$ 0.002420084060039796$ 0.002420084060039796

-0.02%

-10.66%

+10.28%

+10.28%

Medieval Empires (MEE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006018. במהלך 24 השעות האחרונות, MEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0057 לבין שיא של $ 0.00686, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03192242320977911, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002420084060039796.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEE השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -10.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Medieval Empires (MEE) מידע שוק

No.1596

$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M

$ 54.67K
$ 54.67K$ 54.67K

$ 14.86M
$ 14.86M$ 14.86M

559.41M
559.41M 559.41M

2,469,764,632.71645
2,469,764,632.71645 2,469,764,632.71645

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Medieval Empires הוא $ 3.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.67K. ההיצע במחזור של MEE הוא 559.41M, עם היצע כולל של 2469764632.71645. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.86M.

Medieval Empires (MEE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Medieval Empiresהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00071795-10.66%
30 ימים$ -0.001716-22.19%
60 ימים$ +0.003149+109.75%
90 ימים$ +0.002201+57.66%
Medieval Empires שינוי מחיר היום

היום,MEE רשם שינוי של $ -0.00071795 (-10.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Medieval Empires שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001716 (-22.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Medieval Empires שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MEE ראה שינוי של $ +0.003149 (+109.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Medieval Empires שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.002201 (+57.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Medieval Empires (MEE)?

בדוק את Medieval Empires עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMedieval Empires (MEE)

Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

Medieval Empires זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Medieval Empiresההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMEE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Medieval Empiresאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMedieval Empires לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Medieval Empiresתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Medieval Empires (MEE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Medieval Empires (MEE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Medieval Empires.

בדוק את Medieval Empires תחזית המחיר עכשיו‏!

Medieval Empires (MEE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Medieval Empires (MEE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Medieval Empires (MEE)

מחפש איך לקנותMedieval Empires? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Medieval Empiresב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MEE למטבעות מקומיים

1 Medieval Empires(MEE) ל VND
158.36367
1 Medieval Empires(MEE) ל AUD
A$0.00920754
1 Medieval Empires(MEE) ל GBP
0.00445332
1 Medieval Empires(MEE) ל EUR
0.0051153
1 Medieval Empires(MEE) ל USD
$0.006018
1 Medieval Empires(MEE) ל MYR
RM0.0252756
1 Medieval Empires(MEE) ל TRY
0.24667782
1 Medieval Empires(MEE) ל JPY
¥0.884646
1 Medieval Empires(MEE) ל ARS
ARS$8.07784104
1 Medieval Empires(MEE) ל RUB
0.4856526
1 Medieval Empires(MEE) ל INR
0.52663518
1 Medieval Empires(MEE) ל IDR
Rp97.06450254
1 Medieval Empires(MEE) ל KRW
8.35827984
1 Medieval Empires(MEE) ל PHP
0.34079934
1 Medieval Empires(MEE) ל EGP
￡E.0.29199336
1 Medieval Empires(MEE) ל BRL
R$0.0324972
1 Medieval Empires(MEE) ל CAD
C$0.00830484
1 Medieval Empires(MEE) ל BDT
0.73214988
1 Medieval Empires(MEE) ל NGN
9.2018229
1 Medieval Empires(MEE) ל COP
$24.16864908
1 Medieval Empires(MEE) ל ZAR
R.0.10573626
1 Medieval Empires(MEE) ל UAH
0.2494461
1 Medieval Empires(MEE) ל VES
Bs0.84252
1 Medieval Empires(MEE) ל CLP
$5.771262
1 Medieval Empires(MEE) ל PKR
Rs1.70622336
1 Medieval Empires(MEE) ל KZT
3.21987072
1 Medieval Empires(MEE) ל THB
฿0.19504338
1 Medieval Empires(MEE) ל TWD
NT$0.1832481
1 Medieval Empires(MEE) ל AED
د.إ0.02208606
1 Medieval Empires(MEE) ל CHF
Fr0.0048144
1 Medieval Empires(MEE) ל HKD
HK$0.04700058
1 Medieval Empires(MEE) ל AMD
֏2.30393112
1 Medieval Empires(MEE) ל MAD
.د.م0.054162
1 Medieval Empires(MEE) ל MXN
$0.1116339
1 Medieval Empires(MEE) ל SAR
ريال0.0225675
1 Medieval Empires(MEE) ל PLN
0.02190552
1 Medieval Empires(MEE) ל RON
лв0.02599776
1 Medieval Empires(MEE) ל SEK
kr0.05729136
1 Medieval Empires(MEE) ל BGN
лв0.01005006
1 Medieval Empires(MEE) ל HUF
Ft2.0434119
1 Medieval Empires(MEE) ל CZK
0.12619746
1 Medieval Empires(MEE) ל KWD
د.ك0.00183549
1 Medieval Empires(MEE) ל ILS
0.02022048
1 Medieval Empires(MEE) ל AOA
Kz5.48582826
1 Medieval Empires(MEE) ל BHD
.د.ب0.002268786
1 Medieval Empires(MEE) ל BMD
$0.006018
1 Medieval Empires(MEE) ל DKK
kr0.03839484
1 Medieval Empires(MEE) ל HNL
L0.15755124
1 Medieval Empires(MEE) ל MUR
0.27466152
1 Medieval Empires(MEE) ל NAD
$0.10549554
1 Medieval Empires(MEE) ל NOK
kr0.06060126
1 Medieval Empires(MEE) ל NZD
$0.0102306
1 Medieval Empires(MEE) ל PAB
B/.0.006018
1 Medieval Empires(MEE) ל PGK
K0.02539596
1 Medieval Empires(MEE) ל QAR
ر.ق0.02184534
1 Medieval Empires(MEE) ל RSD
дин.0.60252216

Medieval Empires מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Medieval Empires, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMedieval Empires הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Medieval Empires

כמה שווה Medieval Empires (MEE) היום?
החי MEEהמחיר ב USD הוא 0.006018 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEE ל USD?
המחיר הנוכחי של MEE ל USD הוא $ 0.006018. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Medieval Empires?
שווי השוק של MEE הוא $ 3.37M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEE?
ההיצע במחזור של MEE הוא 559.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEE?
‏‏MEE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03192242320977911 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEE?
MEE ‏‏רשם מחירATL של 0.002420084060039796 USD.
מהו נפח המסחר של MEE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEE הוא $ 54.67K USD.
האם MEE יעלה השנה?
MEE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:54:26 (UTC+8)

Medieval Empires (MEE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MEE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MEE
MEE
USD
USD

1 MEE = 0.006018 USD

מסחרMEE

USDTMEE
$0.006017
$0.006017$0.006017
-10.66%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד