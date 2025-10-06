McDonalds מחיר היום

מחיר McDonalds (MCDON) בזמן אמת היום הוא $ 306.85, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCDON ל USD הוא $ 306.85 לכל MCDON.

McDonalds כרגע מדורג במקום #1629 לפי שווי שוק של $ 2.68M, עם היצע במחזור של 8.74K MCDON. ב‑24 השעות האחרונות, MCDON סחר בין $ 305.72 (נמוך) ל $ 309.04 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 323.00794651626467, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 290.77283731780426.

ביצועים לטווח קצר, MCDON נע ב +0.06% בשעה האחרונה ו +2.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.14K.

McDonalds (MCDON) מידע שוק

דירוג No.1629 שווי שוק $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M נפח (24 שעות) $ 54.14K$ 54.14K $ 54.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M אספקת מחזור 8.74K 8.74K 8.74K אספקה כוללת 8,743.33351308 8,743.33351308 8,743.33351308 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של McDonalds הוא $ 2.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.14K. ההיצע במחזור של MCDON הוא 8.74K, עם היצע כולל של 8743.33351308. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.68M.