MBD Financials (MBD) מידע Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available. אתר רשמי: https://mbdfinancials.com מסמך לבן: https://docs.mbdfinancials.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa קנה MBDעכשיו!

MBD Financials (MBD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MBD Financials (MBD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 591.45K $ 591.45K $ 591.45K ההיצע הכולל: $ 40.00B $ 40.00B $ 40.00B אספקה במחזור: $ 25.94B $ 25.94B $ 25.94B FDV (שווי מדולל מלא): $ 912.00K $ 912.00K $ 912.00K שיא כל הזמנים: $ 0.000688 $ 0.000688 $ 0.000688 שפל כל הזמנים: $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 מחיר נוכחי: $ 0.0000228 $ 0.0000228 $ 0.0000228 למידע נוסף על MBD Financials (MBD) מחיר

MBD Financials (MBD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MBD Financials (MBD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MBD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MBDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MBDטוקניומיקה, חקרו אתMBDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MBD מעוניין להוסיף את MBD Financials (MBD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MBD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MBD ב-MEXC עכשיו!

MBD Financials (MBD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MBDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MBD עכשיו את היסטוריית המחירים!

MBD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MBD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MBD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MBDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

