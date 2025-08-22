עוד על MBD

MBD מידע על מחיר

MBD מסמך לבן

MBD אתר רשמי

MBD טוקניומיקה

MBD תחזית מחיר

MBD היסטוריה

MBD מדריך קנייה

MBDממיר מטבעות לפיאט

MBD ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MBD Financials סֵמֶל

MBD Financials מְחִיר(MBD)

1 MBD ל USDמחיר חי:

$0.00002576
$0.00002576$0.00002576
-7.20%1D
USD
MBD Financials (MBD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:07:52 (UTC+8)

MBD Financials (MBD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00002469
$ 0.00002469$ 0.00002469
24 שעות נמוך
$ 0.00003046
$ 0.00003046$ 0.00003046
גבוה 24 שעות

$ 0.00002469
$ 0.00002469$ 0.00002469

$ 0.00003046
$ 0.00003046$ 0.00003046

$ 0.014133445527232025
$ 0.014133445527232025$ 0.014133445527232025

$ 0.000001013727336322
$ 0.000001013727336322$ 0.000001013727336322

-0.43%

-7.19%

-25.60%

-25.60%

MBD Financials (MBD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00002576. במהלך 24 השעות האחרונות, MBD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002469 לבין שיא של $ 0.00003046, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.014133445527232025, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000001013727336322.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBD השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -7.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MBD Financials (MBD) מידע שוק

No.2252

$ 668.23K
$ 668.23K$ 668.23K

$ 45.34K
$ 45.34K$ 45.34K

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

25.94B
25.94B 25.94B

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

64.85%

ETH

שווי השוק הנוכחי של MBD Financials הוא $ 668.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.34K. ההיצע במחזור של MBD הוא 25.94B, עם היצע כולל של 40000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.03M.

MBD Financials (MBD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MBD Financialsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000019986-7.19%
30 ימים$ +0.0000051+24.68%
60 ימים$ -0.00000104-3.89%
90 ימים$ -0.00000477-15.63%
MBD Financials שינוי מחיר היום

היום,MBD רשם שינוי של $ -0.0000019986 (-7.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MBD Financials שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000051 (+24.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MBD Financials שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MBD ראה שינוי של $ -0.00000104 (-3.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MBD Financials שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000477 (-15.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MBD Financials (MBD)?

בדוק את MBD Financials עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMBD Financials (MBD)

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

MBD Financials זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MBD Financialsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMBD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MBD Financialsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMBD Financials לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MBD Financialsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MBD Financials (MBD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MBD Financials (MBD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MBD Financials.

בדוק את MBD Financials תחזית המחיר עכשיו‏!

MBD Financials (MBD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MBD Financials (MBD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MBD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MBD Financials (MBD)

מחפש איך לקנותMBD Financials? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MBD Financialsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MBD למטבעות מקומיים

1 MBD Financials(MBD) ל VND
0.6778744
1 MBD Financials(MBD) ל AUD
A$0.0000396704
1 MBD Financials(MBD) ל GBP
0.0000190624
1 MBD Financials(MBD) ל EUR
0.000021896
1 MBD Financials(MBD) ל USD
$0.00002576
1 MBD Financials(MBD) ל MYR
RM0.000108192
1 MBD Financials(MBD) ל TRY
0.0010559024
1 MBD Financials(MBD) ל JPY
¥0.00378672
1 MBD Financials(MBD) ל ARS
ARS$0.03402896
1 MBD Financials(MBD) ל RUB
0.0020759984
1 MBD Financials(MBD) ל INR
0.0022555456
1 MBD Financials(MBD) ל IDR
Rp0.4222950144
1 MBD Financials(MBD) ל KRW
0.0357775488
1 MBD Financials(MBD) ל PHP
0.0014613648
1 MBD Financials(MBD) ל EGP
￡E.0.00124936
1 MBD Financials(MBD) ל BRL
R$0.0001401344
1 MBD Financials(MBD) ל CAD
C$0.0000355488
1 MBD Financials(MBD) ל BDT
0.0031051104
1 MBD Financials(MBD) ל NGN
0.0393280496
1 MBD Financials(MBD) ל COP
$0.10304
1 MBD Financials(MBD) ל ZAR
R.0.0004518304
1 MBD Financials(MBD) ל UAH
0.0010551296
1 MBD Financials(MBD) ל VES
Bs0.0036064
1 MBD Financials(MBD) ל CLP
$0.02470384
1 MBD Financials(MBD) ל PKR
Rs0.0072439696
1 MBD Financials(MBD) ל KZT
0.0137238976
1 MBD Financials(MBD) ל THB
฿0.0008356544
1 MBD Financials(MBD) ל TWD
NT$0.000784392
1 MBD Financials(MBD) ל AED
د.إ0.0000945392
1 MBD Financials(MBD) ל CHF
Fr0.000020608
1 MBD Financials(MBD) ל HKD
HK$0.0002011856
1 MBD Financials(MBD) ל AMD
֏0.0097537664
1 MBD Financials(MBD) ל MAD
.د.م0.0002310672
1 MBD Financials(MBD) ל MXN
$0.0004801664
1 MBD Financials(MBD) ל SAR
ريال0.0000966
1 MBD Financials(MBD) ל PLN
0.0000937664
1 MBD Financials(MBD) ל RON
лв0.0001112832
1 MBD Financials(MBD) ל SEK
kr0.0002454928
1 MBD Financials(MBD) ל BGN
лв0.0000430192
1 MBD Financials(MBD) ל HUF
Ft0.008755824
1 MBD Financials(MBD) ל CZK
0.0005404448
1 MBD Financials(MBD) ל KWD
د.ك0.0000078568
1 MBD Financials(MBD) ל ILS
0.0000870688
1 MBD Financials(MBD) ל AOA
Kz0.0234820432
1 MBD Financials(MBD) ל BHD
.د.ب0.00000971152
1 MBD Financials(MBD) ל BMD
$0.00002576
1 MBD Financials(MBD) ל DKK
kr0.0001643488
1 MBD Financials(MBD) ל HNL
L0.0006679568
1 MBD Financials(MBD) ל MUR
0.0011756864
1 MBD Financials(MBD) ל NAD
$0.0004502848
1 MBD Financials(MBD) ל NOK
kr0.0002604336
1 MBD Financials(MBD) ל NZD
$0.000043792
1 MBD Financials(MBD) ל PAB
B/.0.00002576
1 MBD Financials(MBD) ל PGK
K0.0001076768
1 MBD Financials(MBD) ל QAR
ر.ق0.0000929936
1 MBD Financials(MBD) ל RSD
дин.0.0025814096

MBD Financials מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MBD Financials, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMBD Financials הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MBD Financials

כמה שווה MBD Financials (MBD) היום?
החי MBDהמחיר ב USD הוא 0.00002576 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MBD ל USD?
המחיר הנוכחי של MBD ל USD הוא $ 0.00002576. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MBD Financials?
שווי השוק של MBD הוא $ 668.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MBD?
ההיצע במחזור של MBD הוא 25.94B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MBD?
‏‏MBD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.014133445527232025 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MBD?
MBD ‏‏רשם מחירATL של 0.000001013727336322 USD.
מהו נפח המסחר של MBD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MBD הוא $ 45.34K USD.
האם MBD יעלה השנה?
MBD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MBD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:07:52 (UTC+8)

MBD Financials (MBD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MBD-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MBD
MBD
USD
USD

1 MBD = 0.00002576 USD

מסחרMBD

USDTMBD
$0.00002576
$0.00002576$0.00002576
-7.19%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד