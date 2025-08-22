MBD Financials (MBD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00002576. במהלך 24 השעות האחרונות, MBD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002469 לבין שיא של $ 0.00003046, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.014133445527232025, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000001013727336322.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBD השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -7.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MBD Financials (MBD) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של MBD Financials הוא $ 668.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.34K. ההיצע במחזור של MBD הוא 25.94B, עם היצע כולל של 40000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.03M.
MBD Financials (MBD) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MBD Financialsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000019986
-7.19%
30 ימים
$ +0.0000051
+24.68%
60 ימים
$ -0.00000104
-3.89%
90 ימים
$ -0.00000477
-15.63%
MBD Financials שינוי מחיר היום
היום,MBD רשם שינוי של $ -0.0000019986 (-7.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MBD Financials שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000051 (+24.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MBD Financials שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MBD ראה שינוי של $ -0.00000104 (-3.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MBD Financials שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000477 (-15.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MBD Financials (MBD)?
Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.
MBD Financials זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MBD Financialsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMBD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MBD Financialsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMBD Financials לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
MBD Financialsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה MBD Financials (MBD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MBD Financials (MBD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MBD Financials.
הבנת הטוקנומיקה של MBD Financials (MBD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MBD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות MBD Financials (MBD)
מחפש איך לקנותMBD Financials? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MBD Financialsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.