Matrix AI Network (MAN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0072. במהלך 24 השעות האחרונות, MAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.007 לבין שיא של $ 0.00738, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.7901400327682495, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002571595654983904.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Matrix AI Network (MAN) מידע שוק
No.1633
$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M
$ 61.83K
$ 61.83K$ 61.83K
$ 7.20M
$ 7.20M$ 7.20M
465.38M
465.38M 465.38M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
765,380,073.7321944
765,380,073.7321944 765,380,073.7321944
46.53%
MAN
שווי השוק הנוכחי של Matrix AI Network הוא $ 3.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.83K. ההיצע במחזור של MAN הוא 465.38M, עם היצע כולל של 765380073.7321944. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.20M.
Matrix AI Network (MAN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Matrix AI Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000793
-1.09%
30 ימים
$ -0.00058
-7.46%
60 ימים
$ -0.00005
-0.69%
90 ימים
$ -0.00306
-29.83%
Matrix AI Network שינוי מחיר היום
היום,MAN רשם שינוי של $ -0.0000793 (-1.09%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Matrix AI Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00058 (-7.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Matrix AI Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MAN ראה שינוי של $ -0.00005 (-0.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Matrix AI Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00306 (-29.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.
Matrix AI Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Matrix AI Network (MAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Matrix AI Network (MAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Matrix AI Network.
הבנת הטוקנומיקה של Matrix AI Network (MAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
