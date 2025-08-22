עוד על MAN

Matrix AI Network סֵמֶל

Matrix AI Network מְחִיר(MAN)

1 MAN ל USDמחיר חי:

Matrix AI Network (MAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:21:20 (UTC+8)

Matrix AI Network (MAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

0.00%

-1.09%

+7.46%

+7.46%

Matrix AI Network (MAN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0072. במהלך 24 השעות האחרונות, MAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.007 לבין שיא של $ 0.00738, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.7901400327682495, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002571595654983904.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Matrix AI Network (MAN) מידע שוק

No.1633

46.53%

MAN

שווי השוק הנוכחי של Matrix AI Network הוא $ 3.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.83K. ההיצע במחזור של MAN הוא 465.38M, עם היצע כולל של 765380073.7321944. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.20M.

Matrix AI Network (MAN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Matrix AI Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000793-1.09%
30 ימים$ -0.00058-7.46%
60 ימים$ -0.00005-0.69%
90 ימים$ -0.00306-29.83%
Matrix AI Network שינוי מחיר היום

היום,MAN רשם שינוי של $ -0.0000793 (-1.09%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Matrix AI Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00058 (-7.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Matrix AI Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MAN ראה שינוי של $ -0.00005 (-0.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Matrix AI Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00306 (-29.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Matrix AI Network (MAN)?

בדוק את Matrix AI Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMatrix AI Network (MAN)

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

Matrix AI Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Matrix AI Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMAN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Matrix AI Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMatrix AI Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Matrix AI Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Matrix AI Network (MAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Matrix AI Network (MAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Matrix AI Network.

בדוק את Matrix AI Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Matrix AI Network (MAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Matrix AI Network (MAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Matrix AI Network (MAN)

מחפש איך לקנותMatrix AI Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Matrix AI Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MAN למטבעות מקומיים

1 Matrix AI Network(MAN) ל VND
1 Matrix AI Network(MAN) ל AUD
1 Matrix AI Network(MAN) ל GBP
1 Matrix AI Network(MAN) ל EUR
1 Matrix AI Network(MAN) ל USD
1 Matrix AI Network(MAN) ל MYR
1 Matrix AI Network(MAN) ל TRY
1 Matrix AI Network(MAN) ל JPY
1 Matrix AI Network(MAN) ל ARS
1 Matrix AI Network(MAN) ל RUB
1 Matrix AI Network(MAN) ל INR
1 Matrix AI Network(MAN) ל IDR
1 Matrix AI Network(MAN) ל KRW
1 Matrix AI Network(MAN) ל PHP
1 Matrix AI Network(MAN) ל EGP
1 Matrix AI Network(MAN) ל BRL
1 Matrix AI Network(MAN) ל CAD
1 Matrix AI Network(MAN) ל BDT
1 Matrix AI Network(MAN) ל NGN
1 Matrix AI Network(MAN) ל COP
1 Matrix AI Network(MAN) ל ZAR
1 Matrix AI Network(MAN) ל UAH
1 Matrix AI Network(MAN) ל VES
1 Matrix AI Network(MAN) ל CLP
1 Matrix AI Network(MAN) ל PKR
1 Matrix AI Network(MAN) ל KZT
1 Matrix AI Network(MAN) ל THB
1 Matrix AI Network(MAN) ל TWD
1 Matrix AI Network(MAN) ל AED
1 Matrix AI Network(MAN) ל CHF
1 Matrix AI Network(MAN) ל HKD
1 Matrix AI Network(MAN) ל AMD
1 Matrix AI Network(MAN) ל MAD
1 Matrix AI Network(MAN) ל MXN
1 Matrix AI Network(MAN) ל SAR
1 Matrix AI Network(MAN) ל PLN
1 Matrix AI Network(MAN) ל RON
1 Matrix AI Network(MAN) ל SEK
1 Matrix AI Network(MAN) ל BGN
1 Matrix AI Network(MAN) ל HUF
1 Matrix AI Network(MAN) ל CZK
1 Matrix AI Network(MAN) ל KWD
1 Matrix AI Network(MAN) ל ILS
1 Matrix AI Network(MAN) ל AOA
1 Matrix AI Network(MAN) ל BHD
1 Matrix AI Network(MAN) ל BMD
1 Matrix AI Network(MAN) ל DKK
1 Matrix AI Network(MAN) ל HNL
1 Matrix AI Network(MAN) ל MUR
1 Matrix AI Network(MAN) ל NAD
1 Matrix AI Network(MAN) ל NOK
1 Matrix AI Network(MAN) ל NZD
1 Matrix AI Network(MAN) ל PAB
1 Matrix AI Network(MAN) ל PGK
1 Matrix AI Network(MAN) ל QAR
1 Matrix AI Network(MAN) ל RSD
дин.0.721872

Matrix AI Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Matrix AI Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMatrix AI Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Matrix AI Network

כמה שווה Matrix AI Network (MAN) היום?
החי MANהמחיר ב USD הוא 0.0072 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAN ל USD?
המחיר הנוכחי של MAN ל USD הוא $ 0.0072. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Matrix AI Network?
שווי השוק של MAN הוא $ 3.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAN?
ההיצע במחזור של MAN הוא 465.38M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAN?
‏‏MAN השיג מחיר שיא (ATH) של 1.7901400327682495 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAN?
MAN ‏‏רשם מחירATL של 0.002571595654983904 USD.
מהו נפח המסחר של MAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAN הוא $ 61.83K USD.
האם MAN יעלה השנה?
MAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:21:20 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

