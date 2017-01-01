Matrix AI Network (MAN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Matrix AI Network (MAN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Matrix AI Network (MAN) מידע The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse. אתר רשמי: https://www.matrix.io/ מסמך לבן: https://1369953351-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT5LtcFS1DoKk05KGaZdm%2Fuploads%2FOnsRSLdWol2UnvQRYM9t%2FMatrix%203.0%20Roadmap%20Full%20EN.pdf?alt=media&token=ef0cf8d3-81e0-473a-9da5-5ffad4dffe50 סייר בלוקים: https://tom.matrix.io/home קנה MANעכשיו!

Matrix AI Network (MAN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Matrix AI Network (MAN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M ההיצע הכולל: $ 765.46M $ 765.46M $ 765.46M אספקה במחזור: $ 465.46M $ 465.46M $ 465.46M FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.30M $ 7.30M $ 7.30M שיא כל הזמנים: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 שפל כל הזמנים: $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 מחיר נוכחי: $ 0.0073 $ 0.0073 $ 0.0073 למידע נוסף על Matrix AI Network (MAN) מחיר

Matrix AI Network (MAN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Matrix AI Network (MAN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MAN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MANהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MANטוקניומיקה, חקרו אתMANהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MAN מעוניין להוסיף את Matrix AI Network (MAN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MAN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MAN ב-MEXC עכשיו!

Matrix AI Network (MAN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MANעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MAN עכשיו את היסטוריית המחירים!

MAN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MAN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MAN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MANעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!