luminous

luminous מְחִיר(LUM)

1 LUM ל USD מחיר חי: $1.894

-7.91% 1D
USD
luminous (LUM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:06:12 (UTC+8)

luminous (LUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.00%

-7.91%

+3.23%

+3.23%

luminous (LUM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.8931. במהלך 24 השעות האחרונות, LUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.8059 לבין שיא של $ 2.1268, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 81.5117690653663, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.5026041605344241.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUM השתנה ב -1.00% במהלך השעה האחרונה, -7.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

luminous (LUM) מידע שוק

No.4177

0.00%

BASE

שווי השוק הנוכחי של luminous הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.84K. ההיצע במחזור של LUM הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.89M.

luminous (LUM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של luminousהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.162684-7.91%
30 ימים$ +0.7563+66.52%
60 ימים$ +0.373+24.53%
90 ימים$ -0.4982-20.84%
luminous שינוי מחיר היום

היום,LUM רשם שינוי של $ -0.162684 (-7.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

luminous שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.7563 (+66.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

luminous שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LUM ראה שינוי של $ +0.373 (+24.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

luminous שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.4982 (-20.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של luminous (LUM)?

בדוק את luminous עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהluminous (LUM)

$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

luminous זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול luminousההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLUM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים luminousאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךluminous לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

luminousתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה luminous (LUM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות luminous (LUM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור luminous.

בדוק את luminous תחזית המחיר עכשיו‏!

luminous (LUM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של luminous (LUM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות luminous (LUM)

מחפש איך לקנותluminous? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש luminousב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LUM למטבעות מקומיים

1 luminous(LUM) ל VND
49,816.9265
1 luminous(LUM) ל AUD
A$2.915374
1 luminous(LUM) ל GBP
1.400894
1 luminous(LUM) ל EUR
1.609135
1 luminous(LUM) ל USD
$1.8931
1 luminous(LUM) ל MYR
RM7.95102
1 luminous(LUM) ל TRY
77.598169
1 luminous(LUM) ל JPY
¥278.2857
1 luminous(LUM) ל ARS
ARS$2,500.7851
1 luminous(LUM) ל RUB
152.564929
1 luminous(LUM) ל INR
165.759836
1 luminous(LUM) ל IDR
Rp31,034.421264
1 luminous(LUM) ל KRW
2,629.288728
1 luminous(LUM) ל PHP
107.395563
1 luminous(LUM) ל EGP
￡E.91.81535
1 luminous(LUM) ל BRL
R$10.298464
1 luminous(LUM) ל CAD
C$2.612478
1 luminous(LUM) ל BDT
228.194274
1 luminous(LUM) ל NGN
2,890.214701
1 luminous(LUM) ל COP
$7,572.4
1 luminous(LUM) ל ZAR
R.33.204974
1 luminous(LUM) ל UAH
77.541376
1 luminous(LUM) ל VES
Bs265.034
1 luminous(LUM) ל CLP
$1,815.4829
1 luminous(LUM) ל PKR
Rs532.358651
1 luminous(LUM) ל KZT
1,008.567956
1 luminous(LUM) ל THB
฿61.412164
1 luminous(LUM) ל TWD
NT$57.644895
1 luminous(LUM) ל AED
د.إ6.947677
1 luminous(LUM) ל CHF
Fr1.51448
1 luminous(LUM) ל HKD
HK$14.785111
1 luminous(LUM) ל AMD
֏716.803384
1 luminous(LUM) ל MAD
.د.م16.981107
1 luminous(LUM) ל MXN
$35.287384
1 luminous(LUM) ל SAR
ريال7.099125
1 luminous(LUM) ל PLN
6.890884
1 luminous(LUM) ל RON
лв8.178192
1 luminous(LUM) ל SEK
kr18.041243
1 luminous(LUM) ל BGN
лв3.161477
1 luminous(LUM) ל HUF
Ft643.46469
1 luminous(LUM) ל CZK
39.717238
1 luminous(LUM) ל KWD
د.ك0.5773955
1 luminous(LUM) ל ILS
6.398678
1 luminous(LUM) ל AOA
Kz1,725.693167
1 luminous(LUM) ל BHD
.د.ب0.7136987
1 luminous(LUM) ל BMD
$1.8931
1 luminous(LUM) ל DKK
kr12.077978
1 luminous(LUM) ל HNL
L49.088083
1 luminous(LUM) ל MUR
86.401084
1 luminous(LUM) ל NAD
$33.091388
1 luminous(LUM) ל NOK
kr19.139241
1 luminous(LUM) ל NZD
$3.21827
1 luminous(LUM) ל PAB
B/.1.8931
1 luminous(LUM) ל PGK
K7.913158
1 luminous(LUM) ל QAR
ر.ق6.834091
1 luminous(LUM) ל RSD
дин.189.707551

luminous מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של luminous, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על luminous

כמה שווה luminous (LUM) היום?
החי LUMהמחיר ב USD הוא 1.8931 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LUM ל USD?
המחיר הנוכחי של LUM ל USD הוא $ 1.8931. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של luminous?
שווי השוק של LUM הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LUM?
ההיצע במחזור של LUM הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LUM?
‏‏LUM השיג מחיר שיא (ATH) של 81.5117690653663 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LUM?
LUM ‏‏רשם מחירATL של 0.5026041605344241 USD.
מהו נפח המסחר של LUM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LUM הוא $ 57.84K USD.
האם LUM יעלה השנה?
LUM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LUM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:06:12 (UTC+8)

