BLOCKLORDS סֵמֶל

BLOCKLORDS מְחִיר(LRDS)

1 LRDS ל USDמחיר חי:

$0.1469
$0.1469$0.1469
+2.44%1D
USD
BLOCKLORDS (LRDS) טבלת מחירים חיה
BLOCKLORDS (LRDS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1395
$ 0.1395$ 0.1395
24 שעות נמוך
$ 0.1827
$ 0.1827$ 0.1827
גבוה 24 שעות

$ 0.1395
$ 0.1395$ 0.1395

$ 0.1827
$ 0.1827$ 0.1827

$ 2.5985185622659372
$ 2.5985185622659372$ 2.5985185622659372

$ 0.11286134888425566
$ 0.11286134888425566$ 0.11286134888425566

-0.14%

+2.44%

+6.75%

+6.75%

BLOCKLORDS (LRDS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1469. במהלך 24 השעות האחרונות, LRDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1395 לבין שיא של $ 0.1827, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LRDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.5985185622659372, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.11286134888425566.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LRDS השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, +2.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BLOCKLORDS (LRDS) מידע שוק

No.1320

$ 6.06M
$ 6.06M$ 6.06M

$ 238.89K
$ 238.89K$ 238.89K

$ 14.69M
$ 14.69M$ 14.69M

41.27M
41.27M 41.27M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

41.26%

ETH

שווי השוק הנוכחי של BLOCKLORDS הוא $ 6.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 238.89K. ההיצע במחזור של LRDS הוא 41.27M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.69M.

BLOCKLORDS (LRDS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BLOCKLORDSהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.003499+2.44%
30 ימים$ -0.0158-9.72%
60 ימים$ +0.0266+22.11%
90 ימים$ -0.0498-25.32%
BLOCKLORDS שינוי מחיר היום

היום,LRDS רשם שינוי של $ +0.003499 (+2.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BLOCKLORDS שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0158 (-9.72%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BLOCKLORDS שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LRDS ראה שינוי של $ +0.0266 (+22.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BLOCKLORDS שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0498 (-25.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BLOCKLORDS (LRDS)?

בדוק את BLOCKLORDS עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBLOCKLORDS (LRDS)

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

BLOCKLORDS זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BLOCKLORDSההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLRDS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BLOCKLORDSאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBLOCKLORDS לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BLOCKLORDSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BLOCKLORDS (LRDS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BLOCKLORDS (LRDS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BLOCKLORDS.

בדוק את BLOCKLORDS תחזית המחיר עכשיו‏!

BLOCKLORDS (LRDS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BLOCKLORDS (LRDS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LRDS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BLOCKLORDS (LRDS)

מחפש איך לקנותBLOCKLORDS? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BLOCKLORDSב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LRDS למטבעות מקומיים

1 BLOCKLORDS(LRDS) ל VND
3,865.6735
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל AUD
A$0.224757
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל GBP
0.108706
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל EUR
0.124865
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל USD
$0.1469
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל MYR
RM0.61698
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל TRY
6.021431
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל JPY
¥21.5943
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל ARS
ARS$197.180932
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל RUB
11.85483
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל INR
12.855219
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל IDR
Rp2,369.354507
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל KRW
204.026472
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל PHP
8.318947
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל EGP
￡E.7.127588
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל BRL
R$0.79326
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל CAD
C$0.202722
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל BDT
17.871854
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל NGN
224.617445
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל COP
$589.959214
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל ZAR
R.2.581033
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל UAH
6.089005
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל VES
Bs20.566
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל CLP
$140.8771
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל PKR
Rs41.649088
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל KZT
78.597376
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל THB
฿4.761029
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל TWD
NT$4.473105
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל AED
د.إ0.539123
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל CHF
Fr0.11752
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל HKD
HK$1.147289
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל AMD
֏56.239196
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל MAD
.د.م1.3221
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל MXN
$2.724995
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל SAR
ريال0.550875
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל PLN
0.534716
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל RON
лв0.634608
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל SEK
kr1.398488
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל BGN
лв0.245323
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל HUF
Ft49.879895
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל CZK
3.080493
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל KWD
د.ك0.0448045
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל ILS
0.493584
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל AOA
Kz133.909633
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל BHD
.د.ب0.0553813
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל BMD
$0.1469
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל DKK
kr0.937222
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל HNL
L3.845842
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל MUR
6.704516
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל NAD
$2.575157
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל NOK
kr1.479283
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל NZD
$0.24973
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל PAB
B/.0.1469
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל PGK
K0.619918
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל QAR
ر.ق0.533247
1 BLOCKLORDS(LRDS) ל RSD
дин.14.707628

BLOCKLORDS מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BLOCKLORDS, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBLOCKLORDS הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BLOCKLORDS

כמה שווה BLOCKLORDS (LRDS) היום?
החי LRDSהמחיר ב USD הוא 0.1469 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LRDS ל USD?
המחיר הנוכחי של LRDS ל USD הוא $ 0.1469. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BLOCKLORDS?
שווי השוק של LRDS הוא $ 6.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LRDS?
ההיצע במחזור של LRDS הוא 41.27M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LRDS?
‏‏LRDS השיג מחיר שיא (ATH) של 2.5985185622659372 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LRDS?
LRDS ‏‏רשם מחירATL של 0.11286134888425566 USD.
מהו נפח המסחר של LRDS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LRDS הוא $ 238.89K USD.
האם LRDS יעלה השנה?
LRDS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LRDS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
BLOCKLORDS (LRDS) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

LRDS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LRDS
LRDS
USD
USD

1 LRDS = 0.1469 USD

