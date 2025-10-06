LOOK מחיר היום

מחיר LOOK (LOOK) בזמן אמת היום הוא $ 0.02372, עם שינוי של 10.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOOK ל USD הוא $ 0.02372 לכל LOOK.

LOOK כרגע מדורג במקום #742 לפי שווי שוק של $ 21.88M, עם היצע במחזור של 922.38M LOOK. ב‑24 השעות האחרונות, LOOK סחר בין $ 0.02154 (נמוך) ל $ 0.02822 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.15508520063103612, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000165344904285249.

ביצועים לטווח קצר, LOOK נע ב +1.15% בשעה האחרונה ו -36.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 133.60K.

LOOK (LOOK) מידע שוק

דירוג No.742 שווי שוק $ 21.88M$ 21.88M $ 21.88M נפח (24 שעות) $ 133.60K$ 133.60K $ 133.60K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.88M$ 21.88M $ 21.88M אספקת מחזור 922.38M 922.38M 922.38M מקסימום היצע 922,375,851 922,375,851 922,375,851 אספקה כוללת 922,375,851 922,375,851 922,375,851 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של LOOK הוא $ 21.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 133.60K. ההיצע במחזור של LOOK הוא 922.38M, עם היצע כולל של 922375851. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.88M.