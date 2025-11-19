LOOK (LOOK) תחזית מחיר (USD)

קבל LOOK תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LOOK יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של LOOK % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.02565 $0.02565 $0.02565 +0.43% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה LOOK תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) LOOK (LOOK) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, LOOK ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.02565 בשנת 2025. LOOK (LOOK) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, LOOK ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.026932 בשנת 2026. LOOK (LOOK) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LOOK הוא $ 0.028279 עם 10.25% שיעור צמיחה. LOOK (LOOK) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LOOK הוא $ 0.029693 עם 15.76% שיעור צמיחה. LOOK (LOOK) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LOOK הוא $ 0.031177 עם 21.55% שיעור צמיחה. LOOK (LOOK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LOOK הוא $ 0.032736 עם 27.63% שיעור צמיחה. LOOK (LOOK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של LOOK עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.053324. LOOK (LOOK) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של LOOK עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.086860. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.02565 0.00%

2026 $ 0.026932 5.00%

2027 $ 0.028279 10.25%

2028 $ 0.029693 15.76%

2029 $ 0.031177 21.55%

2030 $ 0.032736 27.63%

2031 $ 0.034373 34.01%

2032 $ 0.036092 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.037896 47.75%

2034 $ 0.039791 55.13%

2035 $ 0.041781 62.89%

2036 $ 0.043870 71.03%

2037 $ 0.046063 79.59%

2038 $ 0.048366 88.56%

2039 $ 0.050785 97.99%

2040 $ 0.053324 107.89% הצג עוד לטווח קצר LOOK תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.02565 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.025653 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.025674 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.025755 0.41% LOOK (LOOK) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLOOKב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.02565 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. LOOK (LOOK) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLOOK , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.025653 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. LOOK (LOOK) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLOOK , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.025674 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. LOOK (LOOK) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLOOK הוא $0.025755 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית LOOK מחיר נוכחי $ 0.02565$ 0.02565 $ 0.02565 שינוי מחיר (24 שעות) +0.43% שווי שוק $ 23.65M$ 23.65M $ 23.65M אספקת מחזור 922.38M 922.38M 922.38M נפח (24 שעות) $ 120.64K$ 120.64K $ 120.64K נפח (24 שעות) -- המחיר LOOK העדכני הוא $ 0.02565. יש לו שינוי של +0.43% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 120.64Kב 24 שעות. בנוסף, LOOK יש כמות במעגל של 922.38M ושווי שוק כולל של $ 23.65M. צפה LOOK במחיר חי

LOOK מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLOOKדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLOOK הוא 0.02564USD. היצע במחזור של LOOK(LOOK) הוא 0.00 LOOK , מה שמעניק לו שווי שוק של $23.65M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -0.000550 $ 0.02621 $ 0.02154

7 ימים -0.22% $ -0.007389 $ 0.03908 $ 0.02154

30 ימים -0.29% $ -0.01091 $ 0.14753 $ 0.02154 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,LOOK הראה תנועת מחירים של $-0.000550 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,LOOK נסחר בשיא של $0.03908 ושפל של $0.02154 . נרשם שינוי במחיר של -0.22% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLOOK הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,LOOK חווה -0.29% שינוי, המשקף בערך $-0.01091 לערכו. זה מצביע על כך ש LOOK עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של LOOK המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה LOOK בהיסטוריית המחירים המלאה

איך LOOK (LOOK) מודול חיזוי מחיר עובד? LOOK מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LOOKעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLOOK לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LOOK , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של LOOK. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLOOK . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLOOK כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של LOOK.

מדוע LOOK חיזוי מחירים חשוב?

LOOK תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LOOK כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LOOK ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LOOK בחודש הבא? על פי LOOK (LOOK) כלי תחזית המחירים, המחיר LOOK הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LOOK בשנת 2026? המחיר של 1 LOOK (LOOK) היום הוא $0.02565 . על פי מודול התחזית שלעיל, LOOK יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LOOK בשנת 2027? LOOK (LOOK) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LOOK עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LOOK בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, LOOK (LOOK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LOOK בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, LOOK (LOOK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LOOK בשנת 2030? המחיר של 1 LOOK (LOOK) היום הוא $0.02565 . על פי מודול התחזית שלעיל, LOOK יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LOOK תחזית המחיר בשנת 2040? LOOK (LOOK) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LOOK עד שנת 2040.